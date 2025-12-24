Βίντεο AI δημοσίευσε το γραφείο του Νετανιάχου - Ο Τραμπ συγκυβερνήτης σε βομβαρδιστικό Β-2

Βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσα σε ένα αεροσκάφος Β-2 δημοσίευσε σήμερα (24/12) ο λογαριασμός του γραφείου Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Instagram.

Η λεζάντα της δημοσίευσης γράφει «Στον γύρο της νίκης μας. #έξιμήνες», ενώ οι δύο ηγέτες φαίνονται να πετούν το βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από μία πόλη σε έρημο, παραπέμποντας άμεσα στην αμερικανική επέμβαση με το συγκεκριμένο είδος αεροσκάφους κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, στην επιχείρηση που ονομάστηκε «Σφυρί του Μεσονυχτίου».

Το Ισραήλ και το Ιράν ενεπλάκησαν σε ανοιχτή σύρραξη για 12 ημέρες τον Ιούνιο, η οποία έληξε με εκεχειρία μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ και του Κατάρ.

https://www.instagram.com/reel/DSpuHcjAPKG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

