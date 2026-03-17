Φόντα κατά Στρέιζαντ για το αφιέρωμα του Ρέντφορντ στα Όσκαρ: «Έπρεπε να είμαι εγώ εκεί»

Η Τζέιν Φόντα διαμαρτυρήθηκε για την επιλογή της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ στο αφιέρωμα, κάνοντας λόγο για πιο ισχυρό δεσμό με τον εκλιπόντα ηθοποιό

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Τζέιν Φόντα

Μια απρόσμενη ένταση φαίνεται πως προέκυψε στο Χόλιγουντ, με τη Τζέιν Φόντα να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της για την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, με αφορμή το αφιέρωμα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα φετινά βραβεία Όσκαρ.

Η 88χρονη ηθοποιός δεν έκρυψε την ενόχλησή της που η Στρέιζαντ ήταν εκείνη που ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει τον εκλιπόντα σταρ, υποστηρίζοντας πως η ίδια είχε πιο στενή επαγγελματική σχέση μαζί του.

«Έπρεπε να είμαι εγώ εκεί»

Μιλώντας στο «Entertainment Tonight», η Φόντα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να μάθω γιατί η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ήταν εκεί πάνω για τον Ρέντφορντ. Έκανε μόνο μία ταινία μαζί του, εγώ έκανα τέσσερις!»

Η ίδια τόνισε πως είχε «πολλά περισσότερα να πει» για τον ηθοποιό, ενώ παραδέχτηκε πως ήταν «πάντα ερωτευμένη μαζί του», περιγράφοντάς τον ως έναν από τους πιο γοητευτικούς και αξιόλογους ανθρώπους του χώρου.

Οι ταινίες που τους συνέδεσαν

Η Φόντα και ο Ρέντφορντ συνεργάστηκαν σε τέσσερις ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Barefoot in the Park» και «The Electric Horseman», χτίζοντας μία από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές «χημείες».

Αντίθετα, η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ πρωταγωνίστησε μαζί του μόνο στην κλασική ταινία «The Way We Were», η οποία ωστόσο άφησε εποχή.

Το αφιέρωμα της Στρέιζαντ στα Όσκαρ

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ήταν εκείνη που τίμησε τον Ρέντφορντ στη διάρκεια του «In Memoriam» στα Όσκαρ, εκφωνώντας έναν συγκινητικό λόγο και ερμηνεύοντας το τραγούδι «The Way We Were».

Η ίδια τον περιέγραψε ως «τολμηρό και στοχαστικό», ενώ τον αποκάλεσε «έναν διανοούμενο καουμπόι που χάραξε τον δικό του δρόμο».

Μια «παλιά» κόντρα που ξαναφουντώνει

Το περιστατικό αυτό φαίνεται να πυροδότησε μια νέα - έστω και ήπια - ένταση ανάμεσα σε δύο θρυλικές μορφές του Χόλιγουντ, την Τζέιν Φόντα και τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.

Αν και δεν είναι σαφές αν η Στρέιζαντ θα απαντήσει, το σχόλιο της Φόντα έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μετά από δεκαετίες καριέρας, οι ισορροπίες στο Χόλιγουντ παραμένουν… ευαίσθητες.

Μάλιστα, οι δύο σταρ φαίνεται πως έχουν ιστορικό έντασης ήδη από το 2020, όταν παλαιότερες δηλώσεις της Στρέιζαντ για την καριέρα της Φόντα ήρθαν ξανά στην επιφάνεια.

Η ατάκα που είχε προκαλέσει αντιδράσεις

Σε συνέντευξή της, η Στρέιζαντ είχε αστειευτεί ότι ουσιαστικά συνέβαλε στην καριέρα της Φόντα, καθώς είχε απορρίψει ρόλους σε σημαντικές ταινίες που τελικά κατέληξαν στην ίδια.

Το θέμα επανήλθε όταν ο Andy Cohen ρώτησε τη Φόντα στην εκπομπή «Watch What Happens Live» πώς σχολιάζει τη συγκεκριμένη δήλωση.Η απάντησή της ήταν άμεση και ξεκάθαρη: «Η Τζέιν Φόντα δεν οφείλει την επιτυχία της σε κανέναν, ευχαριστώ πολύ».

