Τζέιν Φόντα: Θυμάται συγκλονισμένη την τελευταία νύχτα του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το κοινό τις εξελίξεις γύρω από την φρικτή δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη και ηθοποιού, Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Ανάμεσα στους αστέρες του Χόλιγουντ που τοποθετήθηκαν δημόσια για τον άδικο χαμό του ζεύγους ήταν η Τζέιν Φόντα. Όπως αποκάλυψε η 87χρονη ηθοποιός συνάντησε τον Ρομπ και τη Μισέλ στο λαμπερό χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν, λίγες ώρες πριν εντοπιστούν θανάσιμα μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, από την κόρη τους, Ρόμι.

«Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ ήταν υπέροχοι, στοργικοί, έξυπνοι, αστείοι και γενναιόδωροι άνθρωποι, που πάντα έβρισκαν ιδέες για το πώς να κάνουν τον κόσμο καλύτερο και πιο ανθρώπινο», έγραψε η Τζέιν Φόντα, ενώ πρόσθεσε: «Τους είδα προχθές το βράδυ να δείχνουν υγιείς και χαρούμενοι».

Μία ημέρα πριν από το αποτρόπαιο έγκλημα, ο Ρομπ και η Μισέλ παρευρέθηκαν στο εορταστικό πάρτι του Ο’Μπράιεν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο διάσημος καλλιτέχνης και η σύζυγός του φέρεται να είχαν έναν «πολύ έντονο καβγά» με τον γιο τους, Νικ, και αποχώρησαν από το πάρτι μετά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες του People, ο γιος του σκηνοθέτη συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα απέναντι στους καλεσμένους.

«Ο Νικ τρόμαζε τους πάντες, φερόταν παράλογα και ρωτούσε συνεχώς τους ανθρώπους αν ήταν διάσημοι», ανέφερε πρόσωπο που παρευρέθηκε στο πάρτυ στο «People».

Ο Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του, Μισέλ και τα παιδιά τους, Τζέικ, Ρόμι και Νικ / AP

Την επόμενη ημέρα, ο Νικ συνελήφθη με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας και κρατείται στο σωφρονιστικό συγκρότημα «Twin Towers» του Λος Άντζελες χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Ο Νικ Ράινερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά από την εφηβεία του.

