Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Νικ - Τα «ίχνη αίματος» που τον πρόδωσαν

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη στιγμή που αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον 32χρονο για τη δολοφονία των γονιών του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή μέσα στο σπίτι τους, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Λος Άντζελες.

nickreiner1.png

Ο Νικ Ράινερ ήταν από την αρχή ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη και της συζύγου του, ωστόσο όπως διαπιστώνεται χρειάστηκαν έρευνες για τον εντοπισμό του, ο οποίος έγινε αφότου «άφησε ίχνη αίματος» σε ένα δωμάτιο μοτέλ στην άλλη άκρη της πόλης.

Ο 32χρονος Νικ, συνελήφθη σε σταθμό του μετρό του Λος Άντζελες, 15 μίλια μακριά από την έπαυλη των γονιών του στο Brentwood.

nickreiner.jpg

Συνελήφθη από το τμήμα ληστειών και ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Λος Άντζελες με τη βοήθεια των US Marshals.

Ο Νικ έκανε check-in στο μοτέλ στις 4 το πρωί, λίγες ώρες μετά από έντονη διαμάχη με τους γονείς του στο πάρτι των διακοπών του Conan O'Brien, σύμφωνα με το TMZ, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι φαινόταν «εκνευρισμένος», όταν έφτασε.

Το προσωπικό ανακάλυψε ένα ντους «γεμάτο αίμα» και ίχνη που οδηγούσαν από το κρεβάτι του, καθώς και ένα παράθυρο καλυμμένο με σεντόνια.

Η διπλή δολοφονία συγκλόνισε το Χόλιγουντ

Ο Ρομπ, 78 ετών, και η Μισέλ, 70 ετών, βρέθηκαν μαχαιρωμένοι από την κόρη τους στην έπαυλη τους αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Brentwood την Κυριακή.

APTOPIX Rob Reiner Investigation

Αεροφωτογραφία της κατοικίας του Rob Reiner, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στην περιοχή Brentwood του Λος Άντζελες

AP//Caroline Brehman

Ο θάνατός τους και η σύλληψη του γιου τους έχει συγκλονίσει το Χόλιγουντ και διάσημους φίλους της οικογένειας.

Ο Νικ, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει ιστορικό εθισμού στα ναρκωτικά και ασταθούς ψυχικής υγείας, αντιμετωπίζει τώρα ομοσπονδιακές κατηγορίες για φόνο και κρατείται χωρίς εγγύηση.

Η σύλληψή του ήρθε μετά από αναφορές ότι η Ρόμι είπε στην αστυνομία ότι ένα μέλος της οικογένειας «πρέπει να είναι ύποπτο» επειδή είναι «επικίνδυνο».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Νικ είχε παρευρεθεί στο πάρτι των διακοπών στο σπίτι του Ο'Μπράιεν με τους γονείς του και, σύμφωνα με αναφορές, άφησε τους διακεκριμένους καλεσμένους ανησυχημένους μετά από μια «πολύ έντονη διαμάχη».

«Ο Νικ τρόμαζε όλους, συμπεριφερόταν τρελά, ρωτούσε συνεχώς τους ανθρώπους αν ήταν διάσημοι», είπε μια πηγή στο PEOPLE για το πάρτι.

Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του, Μισέλ και τα παιδιά τους, Τζέικ, Ρόμι και Νικ / AP

Η οικογένεια αντιμετώπιζε εδώ και μήνες τα προβλήματα ψυχικής υγείας και τοξικομανίας του Νικ, λέγοντας στους φίλους τους «δοκιμάσαμε τα πάντα», σύμφωνα με το TMZ.

Ο Νικ είχε ακόμη και παρακολουθήσει πρόγραμμα αποτοξίνωσης όταν ήταν μόλις 15 ετών και μέχρι τα 22 του το 2016, είχε πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης 17 φορές, ενώ ζούσε και ως άστεγος, όταν δεν ήθελε να μπει σε πρόγραμμα.

«Αν ήθελα να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο και να μην πάω στα προγράμματα που μου πρότειναν, τότε έπρεπε να μείνω άστεγος», είπε στο People, αναφερόμενος προφανώς στην οικογένειά του.

«Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας. Πέρασα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό». Τελικά, ο Νικ είπε ότι «το βαρέθηκε».

Ένα χρόνο πριν, οι γονείς του Νικ εξέφρασαν τη λύπη τους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τον εθισμό του γιου τους, λέγοντας ότι δεν τον άκουσαν και αντίθετα βασίστηκαν σε ιατρικούς επαγγελματίες για να τον βοηθήσουν να το ξεπεράσει.

Σε μία προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ο Νικ και ο πατέρας του δημιούργησαν την αυτοβιογραφική ταινία Being Charlie, που αναφέρεται στον αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά και τον αντίκτυπο που έχει αυτός στην οικογένεια ενός ατόμου.

Η ταινία τελειώνει με μια συγγνώμη από τον πατέρα για τον περιστασιακά σκληρό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον γιο του, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαστικών περιόδων αποτοξίνωσης, κάτι που ο Ράινερ είπε ότι έκανε στον γιο του στην πραγματική ζωή.

