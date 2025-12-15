Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Μαχαιρωμένοι στον λαιμό - Ο καυγάς με «επικίνδυνο» μέλος της οικογένειας

Ο γιος του ζευγαριού ανακρίνεται αλλά δεν έχει συλληφθεί - Η κόρη που βρήκε νεκρούς τους γονείς φέρεται να υπέδειξε τον αδερφό της ως βασικό ύποπτο, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο» μέλος της οικογένειας

Ο Rob Reiner, δεύτερος από αριστερά, ποζάρει με τη σύζυγό του Michele, αριστερά, και τα παιδιά του Nick, στο κέντρο, Romy και Jake στο 41ο Ετήσιο Γκαλά των Βραβείων Chaplin στο Avery Fisher Hall, στις 28 Απριλίου 2014, στη Νέα Υόρκη

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται σταδιακά για τις συνθήκες θανάτου του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, που βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με τον 32χρονο γιο του Νικ να ανακρίνεται, χωρίς ωστόσο να έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, το ζευγάρι βρέθηκε με «κομμένους λαιμούς», ενώ είχε προηγηθεί άγριος καυγά με κλωτσιές, από «επικίνδυνο» μέλος της οικογένειας.

Με τη σύζυγό του Μισέλ

Ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, και η σύζυγός του Μισέλ φέρονται να δέχτηκαν κλωτσιές μετά από έντονο καβγά με ένα μέλος της οικογένειάς τους που πήρε διαστάσεις.

Ο γιος του ζευγαριού, Νικ, φέρεται να αποτελεί πρόσωπο ενδιαφέροντος καθώς η αστυνομία ερευνά την ύποπτη διπλή δολοφονία.

Το TMZ ανέφερε ότι η κόρη του ζευγαριού, Ρόμι είπε στους αστυνομικούς ότι ένα μέλος της οικογένειας «θα έπρεπε να θεωρηθεί ύποπτο» επειδή είναι «επικίνδυνο». Ήταν εκείνη που βρήκε νεκρούς τους γονείς της μέσα στην τεράστια έπαυλη των 13,5 εκατ δολαρίων.

Ο καταλύτης για τον φερόμενο καβγά βρίσκεται επί του παρόντος υπό έρευνα από το Τμήμα Ληστειών-Ανθρωποκτονιών του LAPD.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ θρύλος του Χόλιγουντ, ο οποίος σκηνοθέτησε εμβληματικές ταινίες όπως το Spinal Tap και το When Harry Met Sally, και η σύζυγός του φέρονται να υπέστησαν φρικτές εκδορές που οφείλονται σε τραύματα από μαχαίρι.

Ο Νικ, ο οποίος φέρεται να ζει στο Λος Άντζελες, σπάνια έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που μίλησε ανοιχτά για τον αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά το 2016.

Παραδέχτηκε ότι πήγε για πρώτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης στην ηλικία των 15 ετών και είπε ότι τα προβλήματα εθισμού του τον άφησαν ακόμη και άστεγο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις ούτε έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον κανενός ατόμου.

Η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι των έξι υπνοδωματίων λίγο μετά τις 3:30 μ.μ. το απόγευμα της Κυριακής, μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης. Στο σπίτι σύμφωνα με τις αρχές δεν υπήρχαν ενδείξεις βίαιης εισόδου.

Ο θάνατός τους επιβεβαιώθηκε από έναν εκπρόσωπο της οικογένειας, ο οποίος δήλωσε: «Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να σεβαστούμε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Η οικογένεια Ράινερ

Ο Ράινερ, που μεγάλωσε στο Μπρονξ από τον κωμικό πατέρα του, Καρλ, ήταν μια τεράστια παρουσία στη βιομηχανία του κινηματογράφου μετά από περισσότερες από πέντε δεκαετίες ως κορυφαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός.

Ξεκίνησε την καριέρα του μπροστά στην κάμερα, όπου υποδύθηκε τον Michael «Meathead» Stivic στην εμβληματική κωμική σειρά All in the Family για οκτώ χρόνια.

Στη συνέχεια, ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία με τα πιο αξιοσημείωτα έργα του, όπως το κλασικό καλτ έργο του 1984 «This Is Spinal Tap», το «The Princess Bride» το 1987 και το «When Harry Met Sally» το 1989.

Το 1993, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ταινία «Λίγοι Καλοί Άντρες», στην οποία πρωταγωνίστησαν οι Τζακ Νίκολσον, Τομ Κρουζ και Ντέμι Μουρ.

Η εταιρεία παραγωγής του Ράινερ, Castle Rock Entertainment, την οποία συνίδρυσε, παρήγαγε επίσης την επιτυχημένη κωμική σειρά Seinfeld και την ταινία The Shawshank Redemption, η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Θα εναλλάσσονταν μεταξύ υποκριτικής και σκηνοθεσίας μέχρι τον θάνατό του.

Ο πιο αξιοσημείωτος ρόλος του τα τελευταία 15 χρόνια ήταν ως ο πατέρας του Τζόρνταν Μπέλφορτ στην ταινία «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Η Μισέλ ήταν επίσης γνωστή για το έργο της ως παραγωγός και φωτογράφος.

Το πιο γνωστό της έργο ήταν να τραβήξει τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εμφανίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου του, που εκδόθηκε το 1987, «Τραμπ: Η Τέχνη της Συμφωνίας».

Ο Ράινερ και η Μισέλ ήταν παντρεμένοι από το 1989 και είχαν μαζί τρία παιδιά.

Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά όταν ο Ράινερ σκηνοθετούσε την ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι».

