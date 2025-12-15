HΠΑ: Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές δεν έχουν δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η διπλή δολοφονία

Newsbomb

HΠΑ: Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους
FR33460 AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νεκροί εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, μέσα στην κατοικία τους στην περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Όπως ανέφερε πηγή προσκείμενη στην οικογένεια Ράινερ στο αμερικανικό δίκτυο NBC, οι δύο σοροί βρέθηκαν μέσα στο σπίτι το απόγευμα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 78 ετών και μία γυναίκα περίπου 68 ετών.

Εμφανή τραύματα από μαχαίρι – Έρευνα για ανθρωποκτονία

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι τα δύο άτομα που βρέθηκαν νεκρά ήταν ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ και ότι έφεραν εμφανή τραύματα από μαχαίρι.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή του ότι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών και Ληστειών (Robbery Homicide Division).

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς πρόκειται για εν εξελίξει έρευνα ανθρωποκτονίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Μεγάλη αστυνομική παρουσία στο σημείο

Σύμφωνα με το NBC News, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σπίτι των Ράινερ το βράδυ της Κυριακής, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε. Ασθενοφόρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κλήθηκαν στην οδό Chadbourne Avenue περίπου στις 15:30 τοπική ώρα, έπειτα από αναφορά για περιστατικό θανάτου.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί του LAPD έφτασαν στο σημείο για αυτό που περιγράφεται ως «έρευνα θανάτου», όρος που χρησιμοποιείται όταν οι αστυνομικές αρχές ειδοποιούνται από διασώστες μετά τον εντοπισμό νεκρού ατόμου.

Αναφορές για εμπλοκή του γιου

Στο μεταξύ, δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων αναφέρουν ότι ύποπτος για τη διπλή ανθρωποκτονία φέρεται να είναι ο γιος του ζευγαριού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις αστυνομικές αρχές. Συγκεκριμένα, το περιοδικό People, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές με γνώση της υπόθεσης, μεταδίδει ότι οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του Νικ Ράινερ, ενός από τα τρία παιδιά του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νικ Ράινερ δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως, ενώ η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με πιθανούς υπόπτους ή συλλήψεις. Οι Αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι κάθε πληροφορία αξιολογείται προσεκτικά.

Το LAPD έχει περιοριστεί να αναφέρει ότι η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η κατοικία ανήκε στο ζευγάρι

Γείτονες δήλωσαν στο NBC News ότι ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του διέμεναν μόνιμα στο συγκεκριμένο σπίτι, ενώ και τα επίσημα αρχεία ιδιοκτησίας επιβεβαιώνουν ότι η κατοικία ανήκε στο ζευγάρι. Το ίδιο το LAPD ανέφερε ότι επρόκειτο για την οικία των Ράινερ.

Ποιος ήταν ο Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου των τελευταίων δεκαετιών, με καριέρα ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός. Γεννήθηκε το 1947 και ήταν γιος του θρυλικού κωμικού και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ.

Έγινε αρχικά γνωστός ως ηθοποιός μέσα από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «All in the Family», προτού στραφεί στη σκηνοθεσία τη δεκαετία του 1980. Υπέγραψε ορισμένες από τις πιο επιδραστικές ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, όπως τα «This Is Spinal Tap» (1984), «Stand by Me» (1986), «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» (1989), «Misery» (1990) και «Μερικοί Καλοί Άνδρες» (A Few Good Men, 1992).

Η ταινία «A Few Good Men», στην οποία ήταν σκηνοθέτης και παραγωγός, ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1993, γεγονός που συνδέει άμεσα τον Ράινερ με τις υποψηφιότητες της Ακαδημίας, αν και ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος σε ατομική κατηγορία σκηνοθεσίας.

Ο Ράινερ ξεχώρισε για την ικανότητά του να κινείται με άνεση ανάμεσα στην κωμωδία, το δράμα και το πολιτικό σινεμά, ενώ παρέμεινε ενεργός και στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ, με έντονη πολιτική παρουσία και παρεμβάσεις.

Με τη σύζυγό του Μισέλ, με την οποία παντρεύτηκε το 1989, απέκτησαν τρία παιδιά και ζούσαν στο Λος Άντζελες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ: Η δήλωση της οικογένειας

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

07:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για την Πόλη ψάχνοντας ισχυρή αντίδραση κόντρα στη Φενέρ

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

06:56LIFESTYLE

Λαχτάρα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

06:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google ξεκίνησε την κυκλοφορία του Gemini στο Chrome για iOS

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας, ο συμβολισμός της Πάτρας και τα σενάρια

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ελευθέριος: Γιατί θεωρείται προστάτης των εγκύων

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

06:28LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχήματα και τα φαβορί πριν ανακοινωθούν τα τραγούδια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Συλλαλητήριο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Φωτιά» οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τον στολισμό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις - Άνω των €120.000 το παράνομο κέρδος

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος βύθισαν στο πένθος την Αυστραλία – Άγνωστα τα κίνητρά τους – Τους 16 έφτασαν οι νεκροί

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις - Άνω των €120.000 το παράνομο κέρδος

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο της Νίκαιας: Οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, δεν έχουν έρθει με Porsche

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

07:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ