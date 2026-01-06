Ενοίκια: Τέλος στην πληρωμή με μετρητά από 1η Απριλίου 2026 - Όλες οι αλλαγές

Ριζική ανατροπή στα ενοίκια φέρνει η εφαρμογή του άρθρου 210 (ν. 5222/2025), η οποία καθιστά υποχρεωτική την ηλεκτρονική πληρωμή των μισθωμάτων από την 1η Απριλίου 2026. Η παραδοσιακή κουλτούρα της πληρωμής «στο χέρι» καταργείται οριστικά, καθώς η ΑΑΔΕ θα διασταυρώνει πλέον αυτόματα τα δηλωμένα ποσά με τις τραπεζικές κινήσεις.

Οι νέοι κανόνες για το IBAN

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΠΟΜΙΔΑ, κάθε μισθωτήριο πρέπει πλέον να περιλαμβάνει «ρήτρα τραπεζικής πληρωμής». Ο λογαριασμός (IBAN) πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη και να έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Πληρωμές σε τρίτα πρόσωπα (συγγενείς, δικηγόρους κ.λπ.) δεν θα αναγνωρίζονται φορολογικά.

Βαρύ το τίμημα για τους παραβάτες

Η μη τήρηση του μέτρου συνεπάγεται απώλεια σημαντικών προνομίων:

Ιδιοκτήτες: Χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια.

Ενοικιαστές: Αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το νέο ετήσιο βοήθημα έως 800€.

Επιχειρήσεις: Το ενοίκιο δεν θα εκπίπτει ως δαπάνη, αυξάνοντας κατακόρυφα τον φόρο.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ προειδοποιεί ότι τα ποσά των ενοικίων στις τράπεζες παραμένουν κατασχέσιμα από το Δημόσιο, καθώς δεν καλύπτονται από το ακατάσχετο όριο των 1.250€.

