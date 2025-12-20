Ενοίκια: Από πότε υποχρεωτικά η καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό

H μη πλήρης συμμόρφωση έχει ως συνέπειες για μεν τους εκμισθωτές την απώλεια του αφορολογήτου 5% από τα μισθώματα, για δε τους ενοικιαστές την απώλεια όλων των επιδομάτων ενοικίου που δικαιούνται νόμιμα

Newsbomb

Ενοίκια: Από πότε υποχρεωτικά η καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό

SOOC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από 1 Απριλίου 2026 καθίσταται τελικά υποχρεωτική η τραπεζική κατάθεση ενοικίων κατοικιών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις" μετατίθεται κατά ένα τρίμηνο η έναρξη ισχύος των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 210 του ν. 5222/2025 για την πληρωμή μισθωμάτων κατοικιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ως νέα έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης ορίζεται η 1η.Απριλίου 2026.

Η ρύθμιση αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και για να μπορέσουν οι πολίτες να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης η οποία θα προσδιορίσει τις λεπτομέρειες όσο και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο με τη ρύθμιση αυτή επεκτείνεται και στα μισθώματα κατοικιών.

Η ΠΟΜΙΔΑ με επανειλημμένες επιστολές της και υπομνήματά της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ επεσήμανε εγκαίρως το τόσο το κατεπείγον του θέματος, όσο και τα επί μέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Εν όψει δε του ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη σχετική υπουργική απόφαση, ζήτησε την αναβολή έναρξης της ρύθμισης προκειμένου να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές να προσαρμόσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις προδιαγραφές του νέου μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η μη πλήρης συμμόρφωση έχει ως συνέπειες για μεν τους εκμισθωτές την απώλεια του αφορολογήτου 5% από τα μισθώματα, για δε τους ενοικιαστές την απώλεια όλων των επιδομάτων ενοικίου που δικαιούνται νόμιμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:35ΕΘΝΙΚΑ

FDI φρεγάτες Belharra: Τι όπλα θα φέρουν - Η διαφορά του «Κίμωνα» με τις επόμενες και η λεπτομέρεια που θυμίζει το θωρηκτό «Αβέρωφ»

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος του Πούτιν: Συνομιλίες για Ουκρανία με τον γαμπρό του Τραμπ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτέλεσε φοιτητή με την κατηγορία κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ

07:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Changan: Το Deepal S05 με 5 αστέρια στο Euro NCAP

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα

07:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Γιορτές στην κορυφή θέλει ο Ολυμπιακός | «Ορεκτικό» πριν το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

07:00LIFESTYLE

Η Άννα Μενενάκου στο Newsbomb.gr: «Το “Ριφιφί” θα μπορούσε να προβληθεί και στο εξωτερικό»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Καταδρομική κλοπή αυτοκινήτου στην Πέτρου Ράλλη μέσα σε 2,5 λεπτά

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΥΔΑΠ: Πόσο ακριβαίνει το νερό από την Πρωτοχρονιά - Ποιοι εξαιρούνται από τις αυξήσεις

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικά κέρδη για Κωνσταντοπούλου λόγω εξεταστικής «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις - Η εικόνα για Τσίπρα, Καρυστιανού

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Από πότε υποχρεωτικά η καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό - Πόσα χάνουν όσοι το αμελήσουν

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: πού σηκώνονται μπάρες και ποιοι δρόμοι κλείνουν - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο» λέει ο πατέρας του

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου προς αγρότες: «Υπό διαπραγμάτευση μόνο 4 αιτήματα - Τα περισσότερα τα έχουμε ικανοποιήσει»

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ σχηματίζουν Δύναμη Ταχείας Επέμβασης 2.500 στρατιωτών, γράφει ισραηλινή ιστοσελίδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξασφαλίσαμε την ανάπτυξη 7500 ανδρών από διάφορες χώρες στην Αϊτή

04:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

01:15LIFESTYLE

GNTM: Νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα – Πώς ψήφισαν επιτροπή και κοινό

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Καταδρομική κλοπή αυτοκινήτου στην Πέτρου Ράλλη μέσα σε 2,5 λεπτά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: πού σηκώνονται μπάρες και ποιοι δρόμοι κλείνουν - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο» λέει ο πατέρας του

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου προς αγρότες: «Υπό διαπραγμάτευση μόνο 4 αιτήματα - Τα περισσότερα τα έχουμε ικανοποιήσει»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ σχηματίζουν Δύναμη Ταχείας Επέμβασης 2.500 στρατιωτών, γράφει ισραηλινή ιστοσελίδα

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Από πότε υποχρεωτικά η καταβολή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό - Πόσα χάνουν όσοι το αμελήσουν

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικά κέρδη για Κωνσταντοπούλου λόγω εξεταστικής «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις - Η εικόνα για Τσίπρα, Καρυστιανού

07:35ΕΘΝΙΚΑ

FDI φρεγάτες Belharra: Τι όπλα θα φέρουν - Η διαφορά του «Κίμωνα» με τις επόμενες και η λεπτομέρεια που θυμίζει το θωρηκτό «Αβέρωφ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ