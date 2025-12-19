Παράταση για την πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας – Αλλαγές και «ανάσες» στον ΕΝΦΙΑ

Παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, μετατίθεται η έναρξη ισχύος του μέτρου για την 1η Απριλίου 2026, αντί για την 1η Ιανουαρίου 2025, όπως προέβλεπε αρχικά το χρονοδιάγραμμα.

Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των μισθώσεων και ουσιαστικά προσφέρει επιπλέον χρόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς, πριν καταστεί υποχρεωτική η καταβολή των μισθωμάτων μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου τραπεζικού μέσου.

Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα. Με την παράταση, το υπουργείο επιχειρεί να δώσει «ανάσα χρόνου» στους εμπλεκόμενους, ώστε να οργανώσουν καλύτερα τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες τους.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται και η παράταση της αναστολής κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν, προσωρινά ή μόνιμα, από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο εξακολουθεί να λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για όσους ακόμη αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες από τις καταστροφές.

Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Παράλληλα, θεσπίζονται νέες απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026. Συγκεκριμένα:

Απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων τα ακίνητα που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

τα ακίνητα που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για το ίδιο έτος, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις προαναφερθείσες πυρκαγιές.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, κινούνται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: αφενός την ψηφιοποίηση και θωράκιση των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων και αφετέρου τη διατήρηση στοχευμένης στήριξης προς όσους εξακολουθούν να φέρουν το αποτύπωμα μιας μεγάλης τραγωδίας.