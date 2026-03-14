Μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από τους Times, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατηγόρησε ευθέως τον 79χρονο συγγραφέα ότι διακινεί θεωρίες συνωμοσίας, με σκοπό να πλήξει τη φήμη τους.

«Τα σχόλια του κ. Bower έχουν προ πολλού ξεπεράσει τα όρια της κριτικής και έχουν μετατραπεί σε εμμονή», ανέφερε ο εκπρόσωπός τους στο περιοδικό PEOPLE. «Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει δηλώσει δημόσια ότι η μοναρχία πρέπει να εξαφανίσει τους Sussex από τη δημόσια ζωή. Όσοι ενδιαφέρονται για τα πραγματικά γεγονότα, καλό είναι να αναζητήσουν άλλες πηγές».

Οι αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί

Το βιβλίο του Bower, ο οποίος είχε υπογράψει και το επικριτικό Revenge το 2022, επιχειρεί να αναθερμάνει τις εντάσεις μεταξύ του ζεύγους και του Παλατιού. Μεταξύ των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται είναι ότι η βασίλισσα Καμίλα είχε υποστηρίξει σε φιλικό της πρόσωπο πως η Μέγκαν Μαρκλ «έκανε πλύση εγκεφάλου» στον πρίγκιπα Χάρι, ενώ το βιβλίο αμφισβητεί τη διαχείριση των οικονομικών τους και τη σημασία των media deals που κατέρρευσαν. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ακολουθώντας την πάγια τακτική του να μην απαντά σε βιογραφίες, αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο.

Αντιδράσεις για τα Invictus Games

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του βιβλίου στα Invictus Games, την παγκόσμια αθλητική διοργάνωση για τραυματίες βετεράνους που ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι το 2014. Ο Bower υποστηρίζει ότι οι αγώνες του 2025 στον Καναδά «επισκιάστηκαν» από την εμμονή του ζεύγους με τη δημοσιότητα, ενώ προχώρησε και σε αμφισβήτηση της νομιμότητας των τραυματισμών ορισμένων αθλητών, υποβαθμίζοντας περιπτώσεις μετατραυματικού στρες (PTSD) έναντι των ορατών σωματικών τραυμάτων.

Η απάντηση του Ιδρύματος των Invictus Games ήταν άμεση. «Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε τους Times να δίνουν βήμα σε σχολιασμό που καθοδηγείται από σκοπιμότητες και όχι από κατανόηση της κοινότητας που στηρίζουν οι αγώνες». Το Ίδρυμα υπογράμμισε πως τέτοιου είδους ισχυρισμοί είναι «βαθιά προσβλητικοί για τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν οι αγώνες», τονίζοντας ότι η ουσία πρέπει να παραμείνει στην αποκατάσταση και το θάρρος των βετεράνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κριτική του βιβλίου έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και από την ίδια την κοινότητα των Invictus Games, με παλαιότερους αθλητές να καταγγέλλουν ότι η απεικόνιση του Bower αγνοεί τον σκοπό του θεσμού, που δημιουργήθηκε για να στηρίξει βετεράνους τόσο για τα σωματικά όσο και για τα «αόρατα» τραύματα της ψυχής τους.

*Με πληροφορίες από People

Διαβάστε επίσης