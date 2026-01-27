Πρίγκιπας Χάρι: Το μοναχικό επιχειρηματικό στοίχημα και η «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά των Σάσεξ

Αναφορές για ραγδαία μείωση των εσόδων τους και το δίλημμα του πρίγκιπα Χάρι

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πρίγκιπας Χάρι: Το μοναχικό επιχειρηματικό στοίχημα και η «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά των Σάσεξ
Αρχείου - AP
Ενώ η Μέγκαν Μαρκλ επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να χαράζει τη δική του, ανεξάρτητη πορεία. Αν και το ζεύγος Σάσεξ έδειχνε να απολαμβάνει οικονομική ευμάρεια, πρόσφατες αναφορές περιγράφουν μια λιγότερο ρόδινη πραγματικότητα, με το ζευγάρι να «παλεύει με τα κύματα».

Αδειάζουν τα ταμεία των Σάσεξ

Πηγές που επικαλείται η The Post υποστηρίζουν ότι τα οικονομικά αποθέματα του ζεύγους εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτή η οικονομική πίεση θεωρείται, σύμφωνα με γνώστες των εσωτερικών τους ζητημάτων, η κύρια αιτία πίσω από τη δραστική μείωση του προσωπικού τους το τελευταίο διάστημα.

«Ψάρι έξω από το νερό» στην Καλιφόρνια

Ο Δούκας του Σάσεξ, ο οποίος επισκέπτεται συχνά τη γενέτειρά του, φαίνεται να νιώθει «ξένο σώμα» στην Καλιφόρνια. Την ώρα που η Μέγκαν δίνει τη δική της μάχη για την επιτυχία των επιχειρήσεών της —οι οποίες μέχρι στιγμής τυγχάνουν «χλιαρής» υποδοχής— ο Χάρι αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Παρά τις φήμες για πιθανή επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά και τη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το τοπίο παραμένει θολό. Οι συνθήκες δεν θεωρούνται ακόμη ιδανικές ώστε ο Χάρι να θεωρήσει δεδομένο ένα θερμό καλωσόρισμα από το Παλάτι.

Στροφή στο «δικό του» επιχειρείν και τη φιλανθρωπία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six, ο Χάρι παραμένει «εγκλωβισμένος στο παρελθόν», ωστόσο σχεδιάζει ήδη τα δικά του επιχειρηματικά βήματα. Αν και οι προβλέψεις για το αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες, θεωρείται ένα σημαντικό βήμα αυτονομίας.

Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο πρίγκιπας βρίσκεται στο «στοιχείο του» μόνο όταν ασχολείται με το φιλανθρωπικό του έργο, όπως τα Invictus Games. «Είναι εξαιρετικός στην προσφορά — κοιτάξτε την επιτυχία του Invictus. Θα έπρεπε απλώς να μείνει προσηλωμένος σε αυτό», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του.

Διχασμένος ανάμεσα σε δύο κόσμους

Ο Χάρι μοιάζει πλέον μοιρασμένος ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, με τις κινήσεις του να προκαλούν ερωτήματα ακόμη και στο Χόλιγουντ. «Το να ζητάς προστασία της ιδιωτικότητάς σου στη δικαστική αίθουσα και λίγες μέρες μετά να εμφανίζεσαι στο φεστιβάλ Sundance, είναι αντιφατικό», σχολιάζει πηγή της βιομηχανίας θεάματος.

Αν και ο ίδιος έχει δηλώσει πως η ζωή του στην Αμερική είναι αυτή που θα ήθελε για εκείνον η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, παραμένει ασαφές αν αυτή είναι η ζωή που επιθυμεί να συνεχίσει να ζει και ο ίδιος.

*Με πληροφορίες από geo.tv

