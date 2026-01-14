Πρίγκιπας Χάρι: Επιστρέφει στο Λονδίνο αλλά η βασιλική οικογένεια θα είναι... στη Σκωτία

Στο Λονδίνο επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα ο πρίγκιπας Χάρι, καθώς ξεκινά στο Ανώτατο Δικαστήριο η ακροαματική διαδικασία για τη σειρά αγωγών που έχει καταθέσει κατά της Associated Newspapers. Ο 41χρονος Δούκας του Σάσσεξ κατηγορεί τον εκδότη των Daily Mail και Mail on Sunday για παράνομη συλλογή πληροφοριών, συμμετέχοντας σε μια ομάδα προσφυγών μαζί με προσωπικότητες όπως ο Έλτον Τζον, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και η Σέιντι Φροστ. Η πλευρά της Associated Newspapers έχει διαψεύσει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Παρά την παρουσία του στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Χάρι δεν αναμένεται να συναντηθεί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς τα προγράμματά τους τους κρατούν μακριά από το Λονδίνο. Συγκεκριμένα, στις 21 Ιανουαρίου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα βρίσκονται στη Σκωτία για προγραμματισμένες επισκέψεις στην Εθνική Ακαδημία Κέρλινγκ και στο εργαστήριο υφαντικής Radical Weavers στο Στέρλινγκ.

Ούτε η συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο θεωρείται πιθανή, καθώς ο μονάρχης θα βρίσκεται επίσης στη Σκωτία για επίσημη υποχρέωση στο παλάτι του Χόλιρουντχαουζ στις 19 Ιανουαρίου. Η τελευταία τους διά ζώσης συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από 18 μήνες απόστασης.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον πρίγκιπα Χάρι να ανακτά τη θεσμική προστασία ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά την αποχώρηση του ζεύγους από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020, η ασφάλειά τους είχε ανακληθεί, γεγονός που καθιστούσε τον Χάρι διστακτικό στο να φέρει τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο τους παιδιά στη χώρα. Πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν «θετικές ενδείξεις» από την πλευρά της κυβέρνησης για ανατροπή αυτής της απόφασης, ανοίγοντας τον δρόμο για συχνότερες οικογενειακές επισκέψεις στο μέλλον.

*Με πληροφορίες από People

Διαβάστε επίσης