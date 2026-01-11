Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στη Βρετανία ύστερα από 4 χρόνια - Ο αδιαπραγμάτευτος όρος

Η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, φέρεται να σχεδιάζει την πρώτη της επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από τέσσερα χρόνια, υπό έναν όμως απαράβατο όρο: την έγκριση αυστηρών μέτρων ασφαλείας για την ίδια και την οικογένειά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη Μέγκαν αναμένεται να συνοδεύσει τον πρίγκιπα Χάρι στο Μπέρμιγχαμ τον προσεχή Ιούλιο, για την εκδήλωση «αντίστροφης μέτρησης» των Invictus Games 2027. Ωστόσο, η παρουσία της εξαρτάται άμεσα από την έκβαση της συνεχιζόμενης δικαστικής μάχης του πρίγκιπα Χάρι για την ανάκτηση της αστυνομικής προστασίας που χρηματοδοτείται από τους Βρετανούς φορολογούμενους.

Η ασφάλεια ως «ρυθμιστής» της επίσκεψης

Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένει εντός του μήνα την απόφαση της επιτροπής Ravec, η οποία επανεξετάζει το καθεστώς ασφαλείας του. Ο δούκας έχει επανειλημμένα δηλώσει πως θεωρεί επικίνδυνο να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, στη χώρα χωρίς επαρκή ένοπλη προστασία.

Πηγές προσκείμενες στο ζεύγος αναφέρουν στην εφημερίδα The Sun πως «η ασφάλεια θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας». Αν η απόφαση είναι ευνοϊκή, η Μέγκαν θα παρευρεθεί στην τελετή της 10ης Ιουλίου, στηρίζοντας τον θεσμό που ίδρυσε ο Χάρι για τους τραυματίες βετεράνους πολέμου.

Ένα ταξίδι με υψηλό συμβολισμό

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Μέγκαν πατάει σε βρετανικό έδαφος μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022. Παραμένει άγνωστο αν το ζευγάρι θα φέρει μαζί του τα παιδιά του, τα οποία έχουν να βρεθούν στη Βρετανία από τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου το καλοκαίρι του 2022.

Ερώτημα η πρόσκληση στον βασιλιά Κάρολο

Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για τα Invictus Games του 2027 στο Μπέρμιγχαμ αυξάνονται, με τον πρίγκιπα Χάρι να φέρεται να επιθυμεί την παρουσία του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, για την επίσημη έναρξη των αγώνων. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την εξομάλυνση των τεταμένων σχέσεων εντός της βασιλικής οικογένειας.

Παρά την ήττα του πρίγκιπα Χάρι στο Ανώτατο Δικαστήριο πέρυσι, κύκλοι των Σάσεξ εκφράζουν αισιοδοξία πως η κυβέρνηση θα υποχωρήσει τελικά στο αίτημα για παροχή ένοπλης φρουράς, χαρακτηρίζοντας την επερχόμενη απόφαση ως κομβική για το μέλλον των επισκέψεων του ζεύγους στη Γηραιά Αλβιώνα.

*Με πληροφορίες της Daily Mail

Διαβάστε επίσης