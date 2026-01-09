Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: «Ένα emoji που γελά δεν αντικαθιστά το αληθινό γέλιο»

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Σε μια απρόσμενη ψηφιακή εμφάνιση προχώρησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, δίνοντας το «παρών» στην παρουσίαση του νέου βιβλίου των Jonathan Haidt και Catherine Price, με τίτλο The Amazing Generation. Το ζευγάρι, που εδώ και χρόνια πρωτοστατεί στην εκστρατεία για την ψηφιακή ασφάλεια και την οριοθέτηση της χρήσης των smartphone, συμμετείχε στη συζήτηση που συντόνισε η Gayle King στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Όπρα Γουίνφρεϊ.

Το βιβλίο εστιάζει στους κινδύνους της ψηφιακής υπερκατανάλωσης και στοχεύει στην ενθάρρυνση των παιδιών να αναζητούν τη χαρά στον πραγματικό κόσμο. Ο δούκας του Σάσεξ συνεχάρη τους συγγραφείς για την έρευνά τους, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτα πολύτιμη». Όπως σημείωσε ο ίδιος, «μέσα από το έργο μας, έχουμε δει πώς ο ψηφιακός χώρος επηρεάζει βαθιά τη συλλογική, ψυχική, συναισθηματική και σωματική μας υγεία», τονίζοντας πως η έρευνα αυτή έχει πυροδοτήσει ένα απαραίτητο κίνημα καθοδηγούμενο από γονείς.

Η εμπειρία ως γονείς και το «αληθινό γέλιο»

Η Μέγκαν Μαρκλ, δηλώνοντας υπερήφανη για τη συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια, μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από την ανατροφή του 6χρονου Άρτσι και της 4χρονης Λίλιμπετ. Αναφερόμενη στις συμβουλές των συγγραφέων, στάθηκε στη σημασία της ανθρώπινης επαφής: «Ένα emoji που γελάει δεν προκαλεί την ίδια φυσιολογική αντίδραση με ένα βαθύ, αληθινό γέλιο. Όσο ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να παίζουν τόσο μιμούμαστε και εμείς αυτές τις συμπεριφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/DTQKAagAKwd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η δράση μέσω του Archewell

Η προστασία των ανηλίκων από τις ψηφιακές απειλές αποτελεί κεντρικό πυλώνα της δράσης του ιδρύματος Archewell. Τον Απρίλιο του 2025, ο οργανισμός εγκαινίασε στη Νέα Υόρκη την εγκατάσταση The Lost Screen Memorial, αποτελούμενη από 50 smartphone. Στην οθόνη κλειδώματος κάθε συσκευής απεικονιζόταν το πρόσωπο ενός παιδιού που έφυγε πρόωρα από τη ζωή λόγω των επιβλαβών επιπτώσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας στο περιοδικό PEOPLE, η Lori Schott, μέλος του δικτύου γονέων The Parents’ Network, περιέγραψε πώς η πρωτοβουλία του ζευγαριού βοήθησε την οικογένειά της να διαχειριστεί την απώλεια της κόρης της, Άννα, και να βρει τη δύναμη για ακτιβισμό.

«Γονείς σε ρόλο διασώστη»

Σε παλαιότερη συνέντευξή τους στο CBS, ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν υπογραμμίσει την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή στο ψηφιακό τοπίο. «Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου σχεδόν κάθε γονέας πρέπει να λειτουργεί ως διασώστης πρώτης γραμμής», είχε δηλώσει ο Χάρι, με τη Μέγκαν να συμπληρώνει πως η μοναδική οπτική μέσα από την οποία μπορεί κανείς να δει το πρόβλημα είναι αυτή του γονέα που αναζητά απεγνωσμένα λύσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η ηθοποιός Amy Schumer και η influencer Tinx, ενισχύοντας το μήνυμα για μια πιο ασφαλή ψηφιακή καθημερινότητα.

*Με πληροφορίες από People

