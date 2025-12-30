Διαδοχικές αποχωρήσεις στο επιτελείο των Σάσεξ: Αποχωρεί στενός συνεργάτης του Χάρι και της Μέγκαν

Ο Τζέιμς Χολτ εγκαταλείπει την ηγεσία της φιλανθρωπικής τους οργάνωσης, εν μέσω εσωτερικών αλλαγών και αποχωρήσεων

Newsbomb

Διαδοχικές αποχωρήσεις στο επιτελείο των Σάσεξ: Αποχωρεί στενός συνεργάτης του Χάρι και της Μέγκαν
Ο Τζέιμς Χολτ παραιτείται από την ηγεσία της φιλανθρωπικής τους οργάνωσης, σε μια συγκυρία έντονων εσωτερικών αλλαγών
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε περίοδο έντονων αλλαγών φαίνεται πως εισέρχεται το περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς η αποχώρηση του Τζέιμς Χολτ από την ηγεσία του Archewell έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της υπεύθυνης επικοινωνίας τους.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση μεταξύ των δύο εξελίξεων, οι διαδοχικές αποχωρήσεις ενισχύουν την εικόνα εσωτερικών ανακατατάξεων στη φιλανθρωπική οργάνωση και στο επικοινωνιακό επιτελείο του ζευγαριού.

Ποιος είναι ο Τζέιμς Χολτ

Πρόκειται για έναν από τους στενότερους και μακροβιότερους συνεργάτες του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της φιλανθρωπικής τους οργάνωσης Archewell, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση ακόμη μίας υπεύθυνης επικοινωνίας από το περιβάλλον τους.

Θεωρείται άνθρωπος-κλειδί για το ζευγάρι, καθώς στάθηκε στο πλευρό τους σε κρίσιμες στιγμές, από το Megxit και τη μετακόμιση στις ΗΠΑ, μέχρι την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων Spare και τις μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις τους.

Από την επικοινωνία στη φιλανθρωπία

Ο Χολτ ανέλαβε την ηγεσία του Archewell το 2021, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει επικεφαλής επικοινωνίας του ζευγαριού την περίοδο 2019–2021, μια από τις πιο ταραχώδεις φάσεις της ζωής τους, όταν αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Είχε ακολουθήσει τον Χάρι και τη Μέγκαν στην Καλιφόρνια και εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ Harry & Meghan στο Netflix, όπου είχε σχολιάσει πως το κλίμα μετά το Brexit ενίσχυσε ρατσιστικές αντιδράσεις που επηρέασαν τη δημόσια εικόνα της Δούκισσας.

Γιατί αποχωρεί

Σύμφωνα με πηγές, ο Χολτ αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στο Λονδίνο, κάτι που θεωρήθηκε ασυμβίβαστο με τον ρόλο του ως επικεφαλής αμερικανικού φιλανθρωπικού οργανισμού.

Η αποχώρησή του έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για το Archewell, καθώς τρεις εργαζόμενοι έχουν απολυθεί, ενώ τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν αύξηση των εξόδων, αλλά περιορισμένες επιχορηγήσεις σε σχέση με τις δωρεές.

Παραμένει σύμβουλος του ζευγαριού

Παρά την αποχώρησή του από τη διοίκηση, εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν ανέφερε ότι ο Χολτ θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί τους ως ανώτερος φιλανθρωπικός σύμβουλος, ενώ θα συμμετάσχει και σε ανθρωπιστικές αποστολές στο εξωτερικό το 2026. Σε κοινή τους δήλωση, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ τον χαρακτήρισαν «σταθερό και πολύτιμο στήριγμα» επί σχεδόν μία δεκαετία.

Ένα ακόμη πλήγμα στο περιβάλλον των Σάσεξ

Η αποχώρηση του Τζέιμς Χολτ προστίθεται σε μια σειρά αλλαγών στο στενό περιβάλλον του ζευγαριού, ενισχύοντας τα ερωτήματα για τη σταθερότητα και τη μελλοντική πορεία του Archewell, καθώς και της δημόσιας στρατηγικής του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Τα οικονομικά του Archewell

Σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών και τις εσωτερικές ανακατατάξεις, τα οικονομικά δεδομένα του Archewell ενισχύουν τη συζήτηση γύρω από την κατεύθυνση, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης, σε μια περίοδο που το ζευγάρι των Σάσεξ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον δημόσιο και ανθρωπιστικό του ρόλο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία:

  • Τα συνολικά έξοδα του Archewell ανήλθαν σε 5,1 εκατ. δολάρια

  • Οι δωρεές έφτασαν τα 2,1 εκατ. δολάρια

  • Οι επιχορηγήσεις περιορίστηκαν σε 1,25 εκατ. δολάρια

  • Ο Τζέιμς Χολτ αμείφθηκε το 2024 με 245.000 δολάρια

Ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο επιτελείο των Σάσεξ δημιουργούν ερωτήματα για την επόμενη φάση της δημόσιας και φιλανθρωπικής τους δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο το ζευγάρι να έχει κάνει λόγο για κρίση ή ρήξη στο εσωτερικό της ομάδας τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Eλπίζω να φτάσουμε πολύ γρήγορα στη δεύτερη φάση εκεχειρίας στη Γάζα. Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς θα αντιμετωπίσει την κόλαση»

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Αναλυτικοί πίνακες

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Οι 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές που κλείνουν την Πρωτοχρονιά

07:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πράσινο» «όχι» στην πρόταση Μητσοτάκη για συνάντηση με Ανδρουλάκη για τις «ακέφαλες» ανεξάρτητες αρχές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Άδωνις «πετσοκόβει» τους Συριζαίους, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν το μπόνους των 50 εδρών, τα τραπεζικά μερίσματα, έκλεισε το μάτι σε νέα deals ο Καραβίας και η ύστατη προσπάθεια της Βιοτέρ

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτικό ψύχος στα Βαλκάνια: Βουτάει η θερμοκρασία - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο «παγετώνας της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε καταστροφική κατάρρευση

06:36LIFESTYLE

Οι σειρές που ξεχώρισαν το πρώτο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις στο Archewell: Αποχωρεί ο Τζέιμς Χολτ, στενός συνεργάτης του Χάρι και της Μέγκαν μετά την αποχώρηση της υπεύθυνης επικοινωνίας

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: Η Beyoncé είναι πλέον δισεκατομμυριούχος

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η περίπλοκη σχέση με τον γιο της - «Τον αγαπάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ ζητά ο Δούκας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

«Dark Shower»: Το νέο trend του TikTok που υπόσχεται χαλάρωση και αποφόρτιση

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Έκκληση από την οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

04:14LIFESTYLE

The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κέρδισε στον μεγάλο τελικό

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτικό ψύχος στα Βαλκάνια: Βουτάει η θερμοκρασία - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Το υπουργείο Οικογένειας «τρέχει» στον Άρειο Πάγο βιοπαλαιστή διεκδικώντας το μισό του σπίτι, επειδή ξέχασε να το δηλώσει στο Κτηματολόγιο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Ο ανασχηματισμός, οι αγρότες που τραμπουκίζουν και η μπύρα με τον Ανδρουλάκη

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές για να καλυφθεί το «κενό» με τα Χριστούγεννα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η περίπλοκη σχέση με τον γιο της - «Τον αγαπάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Έκκληση από την οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ