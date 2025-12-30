Διαδοχικές αποχωρήσεις στο επιτελείο των Σάσεξ: Αποχωρεί στενός συνεργάτης του Χάρι και της Μέγκαν

Ο Τζέιμς Χολτ παραιτείται από την ηγεσία της φιλανθρωπικής τους οργάνωσης, σε μια συγκυρία έντονων εσωτερικών αλλαγών

Σε περίοδο έντονων αλλαγών φαίνεται πως εισέρχεται το περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς η αποχώρηση του Τζέιμς Χολτ από την ηγεσία του Archewell έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της υπεύθυνης επικοινωνίας τους.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση μεταξύ των δύο εξελίξεων, οι διαδοχικές αποχωρήσεις ενισχύουν την εικόνα εσωτερικών ανακατατάξεων στη φιλανθρωπική οργάνωση και στο επικοινωνιακό επιτελείο του ζευγαριού.

Ποιος είναι ο Τζέιμς Χολτ

Πρόκειται για έναν από τους στενότερους και μακροβιότερους συνεργάτες του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της φιλανθρωπικής τους οργάνωσης Archewell, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση ακόμη μίας υπεύθυνης επικοινωνίας από το περιβάλλον τους.

Θεωρείται άνθρωπος-κλειδί για το ζευγάρι, καθώς στάθηκε στο πλευρό τους σε κρίσιμες στιγμές, από το Megxit και τη μετακόμιση στις ΗΠΑ, μέχρι την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων Spare και τις μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις τους.

Από την επικοινωνία στη φιλανθρωπία

Ο Χολτ ανέλαβε την ηγεσία του Archewell το 2021, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει επικεφαλής επικοινωνίας του ζευγαριού την περίοδο 2019–2021, μια από τις πιο ταραχώδεις φάσεις της ζωής τους, όταν αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Είχε ακολουθήσει τον Χάρι και τη Μέγκαν στην Καλιφόρνια και εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ Harry & Meghan στο Netflix, όπου είχε σχολιάσει πως το κλίμα μετά το Brexit ενίσχυσε ρατσιστικές αντιδράσεις που επηρέασαν τη δημόσια εικόνα της Δούκισσας.

James Holt quietly quitting his role with Prince Harry and Meghan Markle is yet another sign that the Sussex inner circle remains a revolving door. Holt, long positioned as a steady hand behind the scenes, chose to walk, adding his name to a growing list of departures that… pic.twitter.com/Mg0EH3Oqzv

— Harry, Meghan’s Spare (@ViQueenie) December 29, 2025



Γιατί αποχωρεί

Σύμφωνα με πηγές, ο Χολτ αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στο Λονδίνο, κάτι που θεωρήθηκε ασυμβίβαστο με τον ρόλο του ως επικεφαλής αμερικανικού φιλανθρωπικού οργανισμού.

Η αποχώρησή του έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για το Archewell, καθώς τρεις εργαζόμενοι έχουν απολυθεί, ενώ τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν αύξηση των εξόδων, αλλά περιορισμένες επιχορηγήσεις σε σχέση με τις δωρεές.

Παραμένει σύμβουλος του ζευγαριού

Παρά την αποχώρησή του από τη διοίκηση, εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν ανέφερε ότι ο Χολτ θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί τους ως ανώτερος φιλανθρωπικός σύμβουλος, ενώ θα συμμετάσχει και σε ανθρωπιστικές αποστολές στο εξωτερικό το 2026. Σε κοινή τους δήλωση, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ τον χαρακτήρισαν «σταθερό και πολύτιμο στήριγμα» επί σχεδόν μία δεκαετία.

Ένα ακόμη πλήγμα στο περιβάλλον των Σάσεξ

Η αποχώρηση του Τζέιμς Χολτ προστίθεται σε μια σειρά αλλαγών στο στενό περιβάλλον του ζευγαριού, ενισχύοντας τα ερωτήματα για τη σταθερότητα και τη μελλοντική πορεία του Archewell, καθώς και της δημόσιας στρατηγικής του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

James Holt has been one of the most despicable Harry & Meghan paid PR propagandists since their time in the Royal Family.

His decision to quit & move back to the UK means the whole project has collapsed.

The grifters are fresh out of money & all out of ideas.

It’s really over. pic.twitter.com/PCBZ3EJ6WR

— Dan Wootton (@danwootton) December 29, 2025



Τα οικονομικά του Archewell

Σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών και τις εσωτερικές ανακατατάξεις, τα οικονομικά δεδομένα του Archewell ενισχύουν τη συζήτηση γύρω από την κατεύθυνση, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης, σε μια περίοδο που το ζευγάρι των Σάσεξ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον δημόσιο και ανθρωπιστικό του ρόλο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία:

Τα συνολικά έξοδα του Archewell ανήλθαν σε 5,1 εκατ. δολάρια

Οι δωρεές έφτασαν τα 2,1 εκατ. δολάρια

Οι επιχορηγήσεις περιορίστηκαν σε 1,25 εκατ. δολάρια

Ο Τζέιμς Χολτ αμείφθηκε το 2024 με 245.000 δολάρια

Ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο επιτελείο των Σάσεξ δημιουργούν ερωτήματα για την επόμενη φάση της δημόσιας και φιλανθρωπικής τους δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο το ζευγάρι να έχει κάνει λόγο για κρίση ή ρήξη στο εσωτερικό της ομάδας τους.

