Πρίγκιπας Χάρι: Αναμένεται να Επαναφέρει την Ένοπλη Ασφάλειά του

Ο Πρίγκιπας Χάρι, είχε εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες για να επισκεφθεί τη Βρετανία λόγω της έλλειψης ασφαλείας για την οικογένειά του. Ωστόσο, σύμφωνα με το people, μια νέα επίσημη αξιολόγηση φαίνεται ότι πιθανόν να του παραχωρήσει την ένοπλη προστασία που ζητούσε.

Μετά την ήττα του σε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο τον Μάιο του 2025, πραγματοποιήθηκε πλήρης αξιολόγηση των αναγκών ασφαλείας του από την Εκτελεστική Επιτροπή Ασφάλειας Βασιλικών και VIP (RAVEC), η οποία περιλαμβάνει μέλη από το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Μετροπολιτική Αστυνομία και το βασιλικό προσωπικό.

Αναφορές από τις 4 Ιανουαρίου υποδηλώνουν ότι ο Χάρι πληροί τα κριτήρια για μέτρα υψηλού επιπέδου ασφαλείας. Πηγές κοντά του λένε ότι η επαναφορά της ασφάλειάς του είναι ουσιαστικά μια τυπική διαδικασία. Εάν εγκριθεί, θα ξαναλάβει τους ένοπλους φρουρούς και την θεσμική υποστήριξη που είχε όταν εκτελούσε βασιλικά καθήκοντα.

Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει στον Χάρι να φέρει τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα παιδιά τους, τον Πρίγκιπα Άρτσι (6) και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ (4), στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δουν τον Βασιλιά Κάρολο. Ο Χάρι έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν αισθάνεται ασφαλής να ταξιδεύει χωρίς τα μέτρα ασφαλείας να ισχύουν.

Ο Δούκας αναμένεται να επιστρέψει στη Βρετανία αργότερα αυτόν τον μήνα για νομική υπόθεση κατά των Associated Newspapers. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας διαχειρίζονται με αυστηρότητα και αναλογικότητα, και ότι συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν δημοσιοποιούνται για την προστασία της ασφάλειας των ατόμων.