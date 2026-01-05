H ευχή του πρίγκιπα Χάρι για το 2026: Τι θέλει απεγνωσμένα να ζητήσει από τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι θέλει απεγνωσμένα να έρθει ο βασιλιάς Κάρολος στο Μοντεσίτο και να δει τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ

H ευχή του πρίγκιπα Χάρι για το 2026: Τι θέλει απεγνωσμένα να ζητήσει από τον βασιλιά Κάρολο

O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ

AP
Ο πρίγκιπας Χάρι θα ήθελε απεγνωσμένα να ζητήσει από τον βασιλιά Κάρολο να επισκεφθεί τον ίδιο και τη Μέγκαν στο Μοντεσίτο μέσα στο 2026 για να δει τα εγγόνια του, ισχυρίζονται φίλοι του. Ο Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πρόκειται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ ξεχωριστά τον Απρίλιο, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού για την αναζωογόνηση μιας βασικής εμπορικής συμφωνίας που τέθηκε σε «παύση» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Δούκας του Σάσεξ ελπίζει ότι ο βασιλιάς θα μπορέσει να «ξεκλέψει» λίγο χρόνο από το φορτωμένο πρόγραμμά του για να περάσει χρόνο με τον Άρτσι, έξι ετών, και την Λίλιμπετ, τεσσάρων ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun.

Πιστεύεται ότι ο Κάρολος έχει να δει τα εγγόνια του από τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' τον Ιούνιο του 2022. Η μακροχρόνια διαμάχη του Χάρι σχετικά με την άρση της -χρηματοδοτούμενης από τους φορολογούμενους- ένοπλης αστυνομικής προστασίας του όταν βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον εμπόδισε να ταξιδέψει με τα παιδιά του.

Και καθώς η υγεία του βασιλιά κλονίστηκε ενώ πάλευε με τον καρκίνο , ένα ταξίδι προς τις ΗΠΑ δεν ήταν το προηγούμενο διάστημα στα σχέδια. Τον περασμένο μήνα ωστόσο ο μονάρχης αποκάλυψε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωθεί σημαντικά την Πρωτοχρονιά. Είχε γνωστοποιήσει προηγουμένως ότι είχε διαγνωστεί με την ασθένεια τον Φεβρουάριο του 2024, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο για διόγκωση του προστάτη.

Αλλά από τότε που έγινε η διάγνωσή του πριν από 22 μήνες, έχει δει ενθαρρυντικά δείγματα στη μάχη του με τον καρκίνο, περιγράφοντάς την πορεία του προς την ίαση ως «προσωπική ευλογία» - και ενισχύοντας την πιθανότητα μιας επανένωσης με τον Χάρι.

Επιπλέον, ο Πρίγκιπας Χάρι φαίνεται ότι έχει κερδίσει τη μάχη του για την αποκατάσταση της 24ωρης υπηρεσίας ασφάλειάς του, σύμφωνα με πηγές κοντά στο ζεύγος Σάσεξ. Ο πρίγκιπας Χάρι έγινε έξαλλος όταν η αρμόδια επιτροπή (RAVEC) αφαίρεσε την 24ωρη ένοπλη προστασία του το 2020, αφού παραιτήθηκε από μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Προς το παρόν, ο Χάρι υποχρεούται να ενημερώσει την Μητροπολιτική Αστυνομία 30 ημέρες πριν από την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, με κάθε επίσκεψη να εξετάζεται κατά περίπτωση. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, η Mail on Sunday ανέφερε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία παρείχε οικειοθελώς προσωπική ασφάλεια στον πρίγκιπα Χάρι για την επίσκεψή του στο Λονδίνο εκείνο τον μήνα.

Μια απόφαση υπέρ του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός εβδομάδων, μπορεί επίσης να καταστήσει εφικτό για τον Χάρι να φέρει τα παιδιά του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο βασιλιάς και ο μικρότερος γιος του συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά από 19 μήνες χωρίς καμία προσωπική επαφή.

Μια πηγή ανέφερε: «Ο Χάρι έχει καταστήσει σαφές ότι θα ήθελε πολύ ο μπαμπάς του να έρθει να επισκεφτεί τον ίδιο και την οικογένειά του».«Ξέρει ότι είναι πιεσμένοι, αλλά έχει αναφέρει αρκετές φορές την ελπίδα ότι ο πατέρας του θα μπορέσει να έχει μια σχέση με τα εγγόνια του».

