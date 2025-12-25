«Ανάγκη για καλοσύνη σε περιόδους αβεβαιότητας»: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε το ετήσιο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του με τους πολίτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για καλοσύνη, συμπόνια και ελπίδα σε «περιόδους αβεβαιότητας».

Το μήνυμα του βασιλιά αναφέρθηκε στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Σίδνεϊ και στη συναγωγή του Μάντσεστερ, και απότισε φόρο τιμής σε όσους επιδεικνύουν «αυθόρμητη γενναιότητα» και «θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να υπερασπιστούν τους άλλους».

Σε άλλο σημείο του διαγγέλματος, ο μονάρχης φάνηκε επίσης να ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να αποσυνδεθούν για λίγο από τις συσκευές τους, ώστε «να ανανεώσουμε τις ψυχές μας».

Στο ετήσιο μήνυμά του, με κυρίαρχο θέμα το προσκύνημα, ο βασιλιάς χρησιμοποίησε την ιστορία των Χριστουγέννων, το ταξίδι της Αγίας Οικογένειας, των βοσκών και των μάγων που επισκέφτηκαν τον Ιησού, για να αναλογιστεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία.

«Σε κάθε περίπτωση», είπε, «ταξίδευαν με άλλους και βασίζονταν στη συντροφιά και την καλοσύνη των άλλων. Μέσα από σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες, βρήκαν μια εσωτερική δύναμη.

Ο μονάρχης δεν ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα διχασμού εντός της Βρετανίας ή παγκόσμιων συγκρούσεων, αλλά το μήνυμά του φαίνεται να είχε έναν ισχυρό κοινωνικό σκοπό, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει τον ρόλο του για να βοηθήσει στην οικοδόμηση καλύτερων σχέσεων μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και μεταξύ χωρών.

Αυτό τονίζεται από την εμφάνιση της χορωδίας «Songs for Ukraine».

Ιδρύθηκε το 2023 ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία και συγκεντρώνει τραγουδιστές από όλη την ουκρανική κοινότητα και υποστηρικτές της που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δείτε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου:

80ή επέτειος από τον τερματισμό του Β' Π.Π.

Σε μια χρονιά κατά την οποία η βασιλική οικογένεια συναντήθηκε με τους βετεράνους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να γιορτάσει την 80ή επέτειο της Ημέρας της Νίκης στην Ευρώπη και της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας, ο βασιλιάς αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του να μαθαίνουμε από τη γενιά του πολέμου.

«Το θάρρος και η θυσία των ανδρών και γυναικών των ενόπλων δυνάμεών μας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι κοινότητες ενώθηκαν μπροστά σε μια τόσο μεγάλη πρόκληση, μεταφέρουν ένα διαχρονικό μήνυμα για όλους μας», είπε, προσθέτοντας: «Αυτές είναι οι αξίες που έχουν διαμορφώσει τη χώρα μας και την Κοινοπολιτεία.

Καθώς ακούμε για διχασμούς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αυτές είναι οι αξίες που δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε από τα μάτια μας».

Οι απροσδόκητοι ήρωες

Σε μια πολύ επίκαιρη προσθήκη στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, παρουσιάστηκαν εικόνες από την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνει, μαζί με εικόνες από την επίσκεψη του βασιλιά στον τόπο της επίθεσης στη συναγωγή του Μάντσεστερ, καθώς μιλούσε για την ανδρεία των απροσδόκητων ηρώων.

«Φέτος, έχω ακούσει τόσα πολλά παραδείγματα αυτού, τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό», είπε.

«Αυτές οι ιστορίες για τον θρίαμβο του θάρρους πάνω στις αντιξοότητες μου δίνουν ελπίδα, από τους βετεράνους του στρατού μας έως τους ανιδιοτελείς εργαζόμενους ανθρωπιστικών οργανώσεων στις πιο επικίνδυνες ζώνες πολέμου αυτού του αιώνα, έως τους τρόπους με τους οποίους άτομα και κοινότητες επιδεικνύουν αυθόρμητη γενναιότητα, θέτοντας ενστικτωδώς τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να υπερασπιστούν τους άλλους», δήλωσε.

«Ψηφιακή αποτοξίνωση»

Ερωτηθείς για τη διατύπωση, μια πηγή από το παλάτι είπε ότι ο βασιλιάς «έχει κατά νου την επίδραση που μπορούν να έχουν οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία», αναφέρει το Sky News.

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ο Μεγαλειότατος ελπίζει ότι, αν μη τι άλλο, τα Χριστούγεννα θα προσφέρουν μια ευκαιρία στους ανθρώπους να δοκιμάσουν μια "ψηφιακή αποτοξίνωση", ώστε να επικεντρωθούν περισσότερο στις φιλίες, τις οικογένειές τους και την πίστη τους, για όσους την ασκούν.

Με αυτόν τον τρόπο, ο βασιλιάς ελπίζει ότι τα μυαλά μας θα βρουν μεγαλύτερη γαλήνη, οι ψυχές μας θα ανανεωθούν και οι κοινότητές μας θα γίνουν πιο δυνατές».

