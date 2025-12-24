Βρετανία: Πριγκιπικό ντουέτο στο πιάνο από τη 10χρονη Σάρλοτ και την Κέιτ Μίντλετον - Βίντεο

Πιο κοντά στη δημόσια ζωή φαίνεται να φέρνει τα μεγαλύτερα παιδιά του το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας, με βίντεο που δημοσίευσε σήμερα να παρουσιάζει την πριγκίπισσα Σάρλοτ να παίζει πιάνο μαζί με τη μητέρα της, Κέιτ Μίντλετον.

Το βίντεο εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες των Βρετανών πριν την προβολή της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας.

«Σε μια εποχή που η ζωή μπορεί μερικές φορές να φαίνεται κατακερματισμένη ή αβέβαιη, η περίοδος των Χριστουγέννων μας καλεί να θυμηθούμε τη δύναμη της αλληλοβοήθειας με γενναιοδωρία καρδιάς, κατανόηση και ελπίδα», ακούγεται να λέει η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Πριν από μερικές ημέρες και ο πρωτότοκος γιος της, ο πρίγκιπας Τζορτζ εμφανίστηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθάει αστέγους. Ο πρίγκιπας Τζορτζ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ετοίμασαν τα χριστουγεννιάτικα γεύματα της οργάνωσης.

Introducing Prince George to The Passage — and Claudette! A huge thank you to everyone for your incredible work throughout the year and for continuing to inspire a shared commitment to preventing and ending homelessness in the UK. pic.twitter.com/vVyzgKlLRk — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 20, 2025

