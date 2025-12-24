Βρετανία: Πριγκιπικό ντουέτο στο πιάνο από τη 10χρονη Σάρλοτ και την Κέιτ Μίντλετον - Βίντεο
Το βίντεο εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες των Βρετανών πριν την προβολή της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας
Πιο κοντά στη δημόσια ζωή φαίνεται να φέρνει τα μεγαλύτερα παιδιά του το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας, με βίντεο που δημοσίευσε σήμερα να παρουσιάζει την πριγκίπισσα Σάρλοτ να παίζει πιάνο μαζί με τη μητέρα της, Κέιτ Μίντλετον.
Το βίντεο εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες των Βρετανών πριν την προβολή της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας.
«Σε μια εποχή που η ζωή μπορεί μερικές φορές να φαίνεται κατακερματισμένη ή αβέβαιη, η περίοδος των Χριστουγέννων μας καλεί να θυμηθούμε τη δύναμη της αλληλοβοήθειας με γενναιοδωρία καρδιάς, κατανόηση και ελπίδα», ακούγεται να λέει η πριγκίπισσα της Ουαλίας.
Πριν από μερικές ημέρες και ο πρωτότοκος γιος της, ο πρίγκιπας Τζορτζ εμφανίστηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθάει αστέγους. Ο πρίγκιπας Τζορτζ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ετοίμασαν τα χριστουγεννιάτικα γεύματα της οργάνωσης.