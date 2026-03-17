Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια

Ο καιρός χειροτερεύει τις επόμενες μέρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, αλλά και το φαινόμενο της μεταφοράς σαχαριανής σκόνης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια, το σκηνικό θα παρουσιάσει δύο πρόσωπα, ξεκινώντας με το βαρομετρικό χαμηλό Samuel και καταλήγοντας σε μία ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, η χώρα θα επηρεαστεί από ένα βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στον κόλπο της Σύρτης. Ο Samuel, όπως ονομάστηκε το σύστημα, θα προκαλέσει τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ εντονότερες καταιγίδες αναμένονται στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Παράλληλα, θα σημειωθούν περιορισμένες χιονοπτώσεις στα ορεινά, με τους ανέμους να πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις φτάνοντας τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αυτήν τη φάση θα σημειώσει μικρή κάμψη της τάξεως των 2 – 3 βαθμών Κελσίου.

Από την Πέμπτη, το σκηνικό αλλάζει άρδην, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία θα κινηθούν προς την περιοχή μας. Σε συνδυασμό με ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο, ο καιρός θα γίνει σαφώς πιο χειμωνιάτικος.

Οι βροχές θα γενικευτούν, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη δυτική και τη νότια Ελλάδα. Τα χιόνια θα είναι πυκνότερα στα ορεινά, ενώ, προς το βράδυ οι νιφάδες θα κάνουν την εμφάνισή τους και σε ημιορεινές περιοχές. Από την Παρασκευή και το Σάββατο, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη, πριν ξεκινήσει η σταδιακή τους εξασθένηση.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της φάσης θα είναι η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κατά 5 – 6 βαθμούς Κελσίου, φέρνοντας παγετό στα ορεινά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος το μεσημέρι δεν θα ξεπερνά τους 13 – 14 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, «αγγίζοντας» τα 8 μποφόρ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

