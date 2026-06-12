Δράσεις και πρωτοβουλίες παρουσίασε ο ΟΠΕΔ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Snapshot Ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης (ΟΠΕΔ) παρουσίασε τις δράσεις και πρωτοβουλίες του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 11 Ιουνίου και χαρακτηρίστηκε από γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο.

Ο ΟΠΕΔ εστιάζει στην ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Ο ιδρυτής και επικεφαλής του ΟΠΕΔ, Χρήστος Μπαξεβάνης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για την αναγνώριση και δεσμεύθηκε για τη συνέχεια του έργου του Ομίλου. Snapshot powered by AI

Επίσημη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησε ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης (ΟΠΕΔ) με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 11 Ιουνίου, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του Ομίλου από την ίδρυσή του, ενώ ακολούθησε γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο κ. Μπαξεβάνης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τιμή και την αναγνώριση που επεφύλαξε στον ΟΠΕΔ , τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί το έργο για τον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Ο κ. Τασούλας δέχθηκε τον ιδρυτή και επικεφαλής του ΟΠΕΔ Χρήστο Μπαξεβάνη, ο οποίος τον ενημέρωσε για το έργο του Ομίλου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ενίσχυση των συνεργασιών ανάμεσα στους δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, που σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στη Δικαιοσύνη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Εκπρόσωπος Τύπου του Ομίλου κα Ευανθία Σκλιοπίδου και ο Υπεύθυνος ΜΜΕ του Ομίλου κ. Βασίλης Καλόγηρος.

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