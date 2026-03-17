Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με διάρκεια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την 25η Μαρτίου

Ο Μάρτης φαίνεται να δικαιώνει την λαϊκή ρήση στο δεύτερο μισό του

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Ελλάδα επηρεάζεται από δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις και δυνατούς ανέμους έως την Παρασκευή, με το κρύο να διατηρείται και το Σαββατοκύριακο.
  • Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να είναι εντονότερο, επηρεάζοντας κυρίως το Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές.
  • Από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και αυξημένες θερμοκρασίες, επηρεάζοντας και τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου με άστατο καιρό και βροχές σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
  • Την Τρίτη και την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρικά και νότια τμήματα, με ενίσχυση των βορείων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας, ειδικά στην κεντροβόρεια Ελλάδα.
  • Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει μεταβλητός με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μέτριους έως ισχυρούς βόρειους ανέμους.
Ο Μάρτιος παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, καθώς δύο κύματα κακοκαιρίας επηρεάζουν την Ελλάδα, φέρνοντας ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις και δυνατούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα έως την Παρασκευή, με το κρύο να επιμένει και το Σαββατοκύριακο.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε από σήμερα, με ένα βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από τα νότια της Ιταλίας. Το σύστημα κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας αρχικά τα νότια παραθαλάσσια τμήματα της χώρας, την Κρήτη και στη συνέχεια την Κύπρο.

Αύριο Τετάρτη, το πρώτο κύμα θα υποχωρήσει, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί το δεύτερο, το οποίο αναμένεται να σχηματιστεί στο βόρειο Ιόνιο και να κινηθεί νότια και ανατολικά.

Το δεύτερο κύμα θα φέρει εντονότερα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, με ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντροβόρειας Ελλάδας.

Την Πέμπτη, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα ενισχυθεί, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εστιάζονται στο Ιόνιο και στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας. Οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, από τη Θεσσαλία και βορειότερα, οι βροχές θα υποχωρήσουν, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει αισθητό, συνοδευόμενο από τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Παρασκευή, ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από το απόγευμα, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και την Κύπρο, ενώ οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρήσουν χαμηλές θερμοκρασίες έως και την Κυριακή.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα φέρει αυξημένες θερμοκρασίες ωστόσο και πάλι έντονες βροχοπτώσεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι εορτασμοί και οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν υπό άστατες καιρικές συνθήκες, με βροχές και υγρό καιρό σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 17 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια και από το βράδυ και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.
Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

