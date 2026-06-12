Η καλύτερη ώρα να ζυγιστείτε για ακριβή αποτελέσματα και καλύτερη παρακολούθηση

Πώς να ζυγιστείτε χωρίς να αφήσετε τις καθημερινές διακυμάνσεις να σας παραπλανήσουν.

Newsbomb

Η καλύτερη ώρα να ζυγιστείτε για ακριβή αποτελέσματα και καλύτερη παρακολούθηση
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Η καλύτερη ώρα για να ζυγιστείτε είναι το πρωί, μετά τη χρήση της τουαλέτας και πριν φάτε ή πιείτε. Αυτό σας δίνει την πιο συνεπή μέτρηση, επειδή το φαγητό, τα υγρά, η άσκηση, τα ρούχα και οι καθημερινές αλλαγές υγρών στο σώμα δεν την έχουν ακόμη επηρεάσει τόσο πολύ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζυγαριά είναι ένα τέλειο μέτρο υγείας. Το σωματικό βάρος αλλάζει από μέρα σε μέρα για πολλούς φυσιολογικούς λόγους, επομένως στόχος είναι να παρακολουθείτε την τάση, όχι να αντιδράτε σε κάθε μέτρηση.

Γιατί το πρωινό ζύγισμα είναι συνήθως πιο ακριβές

Το σωματικό βάρος χαρακτηρίζεται από φυσιολογικές διακυμάνσεις κάτω κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα γεύμα, ένα μεγάλο ποτήρι νερό, αλμυρά σνακ, δυσκοιλιότητα, εφίδρωση ή μια προπόνηση μπορούν όλα να αλλάξουν την μέτρηση προσωρινά χωρίς να σημαίνει ότι έχετε κερδίσει ή χάσει σωματικό λίπος.

Οι πρωινές ζυγίσεις μειώνουν μέρος αυτού του “θορύβου”. Μετά τον ύπνο και μια επίσκεψη στην τουαλέτα, το σώμα σας είναι πιο κοντά σε ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Για την πιο καθαρή σύγκριση, χρησιμοποιήστε την ίδια ζυγαριά, τοποθετήστε την σε μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια και ζυγιστείτε με ελάχιστα ή παρόμοια ρούχα κάθε φορά.

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγίζεστε;

Η συχνότητα εξαρτάται από τον στόχο σας και τη... σχέση σας με τη ζυγαριά. Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει η καθημερινή ζύγιση επειδή δείχνει σαφώς μακροπρόθεσμα μοτίβα όταν υπολογίζεται ο μέσος όρος με την πάροδο του χρόνου. Άλλοι τα καταφέρνουν καλύτερα με μία ή δύο φορές την εβδομάδα, επειδή οι ημερήσιες μετρήσεις μπορεί να φαίνονται αποθαρρυντικές ή να εγείρουν εμμονικές σκέψεις για το βάρος.

Εάν το ζύγισμα αυξάνει το άγχος, την ενοχή, την περιοριστική διατροφή ή τον έλεγχο του σώματος, μπορεί να είναι πιο υγιεινό να ζυγίζεστε λιγότερο συχνά ή να παρακολουθείτε άλλους δείκτες, όπως ενέργεια, δύναμη, περίμετρο μέσης, αρτηριακή πίεση, έλεγχο γλυκόζης ή σωματική δραστηριότητα. Η καθημερινή μέτρηση δεν είναι κατάλληλη για όλους, ειδικά για άτομα με τρέχουσα ή παρελθούσα διατροφική διαταραχή.

Πότε πρέπει να αποφεύγετε να ζυγίζεστε;

Ορισμένες μετρήσεις είναι πιο πιθανό να παραπλανήσουν παρά να βοηθήσουν. Αποφύγετε να ζυγίζεστε αμέσως μετά από ένα μεγάλο γεύμα, αργά το βράδυ, μετά από έντονη άσκηση, μετά από ένα αλμυρό γεύμα σε εστιατόριο ή όταν είστε αφυδατωμένοι.

Για πολλές γυναίκες, ειδικότερα, οι ημέρες πριν ή κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν προσωρινή κατακράτηση υγρών. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει την αύξηση λίπους. Εάν οι διακυμάνσεις που σχετίζονται με τον κύκλο επηρεάζουν το κίνητρο, συγκρίνετε το βάρος στο ίδιο σημείο κάθε κύκλου και όχι από μέρα σε μέρα.

Σε ποιον αριθμό πρέπει πραγματικά να δώσετε προσοχή;

Ο πιο χρήσιμος αριθμός είναι το μοτίβο με την πάροδο του χρόνου. Μια βραχυπρόθεσμη αύξηση μπορεί να αντικατοπτρίζει την πρόσληψη νερού, πέψης, ορμονών ή νατρίου. Μια σταθερή ανοδική ή καθοδική τάση επί αρκετές εβδομάδες είναι πιο σημαντική.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα που προσπαθούν να χάσουν, να πάρουν ή να διατηρήσουν βάρος. Ένα μόνο «κακό» ζύγισμα μπορεί να δημιουργήσει περιττή απογοήτευση, ενώ μια τάση δίνει μια πιο σαφή εικόνα για το εάν οι συνήθειες λειτουργούν.

Συμπέρασμα

Για την πιο ακριβή παρακολούθηση, ζυγιστείτε το πρωί μετά τη χρήση της τουαλέτας και πριν φάτε ή πιείτε κάτι. Διατηρήστε τις συνθήκες σταθερές και εστιάστε στις τάσεις, όχι στις καθημερινές διακυμάνσεις του βάρους.

Η ζυγαριά μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά δεν πρέπει να είναι το μόνο μέτρο της προόδου. Η ενέργεια, η φυσική κατάσταση, η δύναμη, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, η εφαρμογή των ρούχων και η ψυχική ευεξία συχνά δίνουν μια πληρέστερη εικόνα της υγείας.

Πηγές:
health.com
clevelandclinic.org
health.com
mayoclinic.org
mayoclinic.org

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