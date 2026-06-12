Συγκλονίζει η Ευρυδίκη για το πρόβλημα με την ακοή της: «Δεν ήξερα αν μπορούσα να επανέλθω»

Για την Eurovision, το πρόβλημα με την ακοή της και τον σύζυγό της, Μπομπ Κατσιώνη μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο Mega η Ευρυδίκη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εξήγησε πως η ροκ μουσική δεν αποτελεί απλώς ένα μουσικό είδος για εκείνη, αλλά έναν τρόπο να βλέπει και να αντιμετωπίζει τη ζωή: «Ροκ για μένα δεν είναι μόνο η μουσική. Ροκ είναι ένας τρόπος έκφρασης, είναι τρόπος ζωής, είναι στάση ζωής».

Στη συνέχεια η Ευρυδίκη αναφέρθηκε στην περιπέτεια με την ακοή της, όταν έπαθε βαρότραυμα σε ένα ταξίδι: «Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα. Ένα τραυματισμό ακοής, τέλος πάντων, και έπρεπε να ακυρώσω όλες μου τις εμφανίσεις για δυο-τρεις μήνες περίπου. Ήταν κάτι που μου κόστισε πάρα πολύ γιατί, πέρα από το πρόβλημα που είχα, το οποίο ήταν για μένα, ήταν πολύ σοβαρό και δεν ήξερα αν θα μπορέσω να επανέλθω… Το να μην ακούς, το να έχεις πρόβλημα και να ακούς και να έχεις και εμβοές, που είναι κάτι που με ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα, σε πιάνει και μία φοβία μετά, και μία ανασφάλεια. Λες: “Θα πάω να τραγουδήσω. Αν συμβεί κάτι και το πρόβλημά μου χειροτερέψει; Θα είναι κάτι που θα το κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή;”. Και μετά τρελαίνεσαι», τόνισε.

Σχολιάζοντας τη φετινή Eurovision, η Ευρυδίκη εξέφρασε την άποψη ότι το τραγούδι του Ισραήλ ήταν το καλύτερο του διαγωνισμού, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, λόγω του πολέμου, θεωρεί πως η χώρα δεν θα έπρεπε να συμμετέχει: «Για μένα ήταν το ωραιότερο τραγούδι της Eurovision και θα έπρεπε να είχε κερδίσει. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ας τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ας τελειώσει αυτή η γενοκτονία και όλα τα μαρτύρια των ανθρώπων», δήλωσε.

Τέλος, μίλησε με τρυφερά λόγια για τον σύντροφό της, Μπομπ Κατσιώνη. «Το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε θαυμάζει, σε στηρίζει στις λύπες και στις αγωνίες σου και προσπαθεί να σε εμψυχώσει, είναι πολύ σημαντικό. Ο Μπομπ ήταν ένα δώρο που μου έφερε η ζωή. Κι εγώ για τον Μπομπ ήμουν το εφηβικό του όνειρο που έγινε πραγματικότητα», εξομολογήθηκε η Ευρυδίκη.

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