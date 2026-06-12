Αγνώριστη η διάσημη τραγουδίστρια Duffy: Σπάνια δημόσια εμφάνιση έπειτα από 16 χρόνια απουσίας

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε η Duffy, έπειτα από 16 χρόνια απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η 41χρονη Ουαλή τραγουδίστρια αποσύρθηκε το 2010, έπειτα από τη σοκαριστική αποκάλυψη που είχε κάνει μέσω social media ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής και βιασμού.

Αυτή η τραυματική εμπειρία την οδήγησε να εγκαταλείψει την καριέρα της, όπως είχε εξομολογηθεί, αλλά πρόσφατα ανακοίνωσε το comeback της στην μουσική.

Η Duffy / AP

Αυτή την εβδομάδα καταγράφηκε η πρώτη δημόσια φωτογραφία της εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε το Caffi Largo στο Πουλέλι της Ουαλίας και φωτογραφήθηκε με μέλη του προσωπικού.

Αναρτώντας τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καφέ έγραψε: «Η διάσημη τραγουδίστρια από το Νέφιν, Amy Duffy, πέρασε σήμερα το πρωί από το καφέ μας. Είναι πάντα υπέροχο να βλέπουμε τοπικά ταλέντα να στηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις».

Στη φωτογραφία, η Duffy χαμογελά στον φακό, έχοντας τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της λυτά στους ώμους. Η εικόνα τη δείχνει ευδιάθετη και χαλαρή, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση που σηματοδοτεί το νέο κεφάλαιο στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

Η Duffy / Facebook

Η Duffy γνώρισε τεράστια επιτυχία το 2008 με το τραγούδι «Mercy» και το άλμπουμ «Rockferry», που την καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο λαμπρά νέα ονόματα της βρετανικής μουσικής σκηνής. Η επιτυχία της συνοδεύτηκε από τρία βραβεία BRIT, ένα Grammy και ένα βραβείο Ivor Novello.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε ένα δεύτερο άλμπουμ και είχε ανακοινώσει σχέδια για τρίτη δισκογραφική δουλειά. Ωστόσο, ξαφνικά εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή, αφήνοντας τους θαυμαστές της αλλά και τη μουσική βιομηχανία να αναρωτιούνται τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με πηγές της εποχής, η τραγουδίστρια «δεν ήθελε να τη βρει κανείς», επιλέγοντας να ζήσει απομονωμένη για τα επόμενα εννέα χρόνια στο σπίτι της στο Σάρεϊ της Αγγλίας.

Έχοντας σχεδόν ξεχαστεί από το ευρύ κοινό, η Duffy επέστρεψε απροσδόκητα στο προσκήνιο το 2020, όταν αποκάλυψε δημόσια τον πραγματικό λόγο της εξαφάνισής της.

Σε ένα εκτενές κείμενο που δημοσίευσε στο Instagram με τίτλο «The 5th House», περιέγραψε πώς, το 2010, ενώ γιόρταζε τα 26α γενέθλιά της, έπεσε θύμα επίθεσης αφού κάποιος την νάρκωσε σε εστιατόριο.

Όπως αποκάλυψε, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο εξωτερικό, όπου βιάστηκε, ενώ αργότερα επέστρεψε στη Βρετανία και κρατήθηκε παρά τη θέλησή της για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Η Duffy / AP

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι, μετά τον βιασμό της σε ξενοδοχείο από τον δράστη –του οποίου δεν αποκάλυψε ποτέ την ταυτότητα– φοβήθηκε ακόμη και για τη ζωή της, πιστεύοντας ότι ίσως δεν κατάφερνε να ξεφύγει. Τελικά, όμως, κατάφερε να αποδράσει από τον άνθρωπο που την κρατούσε αιχμάλωτη.

«Η αλήθεια είναι –και θέλω να με πιστέψετε ότι σήμερα είμαι καλά και ασφαλής– ότι βιάστηκα, ναρκώθηκα και κρατήθηκα αιχμάλωτη για αρκετές ημέρες», είχε γράψει τότε. «Πολλοί αναρωτιέστε τι μου συνέβη, πού εξαφανίστηκα και γιατί. Αναρωτιέστε γιατί δεν χρησιμοποίησα τη φωνή μου για να εκφράσω τον πόνο μου. Δεν ήθελα να δείξω στον κόσμο τη θλίψη που υπήρχε στα μάτια μου».

Η Duffy / AP

Η ίδια εξήγησε ότι η τραυματική αυτή εμπειρία την οδήγησε σε βαθιά ψυχολογική κατάρρευση και αυτοκτονικές σκέψεις. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν εκμυστηρεύτηκε σε κανέναν όσα είχε βιώσει, μέχρι που αποφάσισε να απευθυνθεί σε θεραπευτή, ο οποίος τη βοήθησε να διαχειριστεί το τραύμα της και να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Παρότι δεν κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία, καθώς φοβόταν για την ασφάλειά της, αργότερα ενημέρωσε τις αρχές σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, δίνοντας στοιχεία για όσα είχε υποστεί.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη συγκλονιστική περιπέτεια που άλλαξε τη ζωή της, η Duffy ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μουσική σκηνή.

Η τραγουδίστρια, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Aimée Anne Duffy, αποκάλυψε μέσω Instagram τον περασμένο μήνα ότι θα πραγματοποιήσει μια «μυστική και ιδιαίτερα προσωπική συναυλία» στο Λονδίνο, όπου θα παρουσιάσει νέο μουσικό υλικό.

Η εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουλίου, θα σηματοδοτήσει την πρώτη δημόσια ζωντανή εμφάνισή της από το 2010, όταν αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά από τη δημοσιότητα μετά το τραυματικό περιστατικό που βίωσε.

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