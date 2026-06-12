Η Jerry Hall αποκαλύπτει τα μυστικά της νεότητας στα 69 της: Ροζέ κρασί και όχι... μπότοξ

Λίγο πριν συμπληρώσει τα 70 της χρόνια, η Jerry Hall αποκάλυψε τα –ενίοτε απρόσμενα– μυστικά που, όπως λέει, τη βοηθούν να διατηρεί τη νεανική της εμφάνιση, σε συνέντευξη και φωτογράφιση για την βρετανική έκδοση της Vogue.

Το πρώην supermodel, που υπήρξε μία από τις πιο περιζήτητες γυναίκες της μόδας παγκοσμίως, εξήγησε ότι βασίζεται σε απλές καθημερινές συνήθειες, όπως ο καλός ύπνος, η κατανάλωση νερού και η ενασχόληση με την κηπουρική. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι αποφεύγει τα γλυκά, ενώ παραδέχθηκε πως δεν γυμνάζεται συστηματικά και χρησιμοποιεί αντηλιακό σπάνια.

Η Hall ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα κατέφευγε ποτέ σε Botox ή fillers, υποστηρίζοντας πως οι ρυτίδες αποτελούν φυσικό κομμάτι της ηλικίας.

«Τι κακό έχουν οι ρυτίδες; Έχω πολλές, αλλά δεν με ενοχλεί. Είμαι 70 ετών, είναι φυσιολογικό να έχω ρυτίδες. Δεν θέλω να δείχνω παράξενη ούτε να τρομάζω τα εγγόνια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Jerry Hall με τον Mick Jagger το 1988 / AP

Παράλληλα, δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι εξακολουθεί να διατηρεί ορισμένες συνήθειες που πολλοί θα χαρακτήριζαν «ένοχες απολαύσεις», αποκαλύπτοντας πως πίνει καθημερινά ένα ποτήρι ροζέ κρασί και καπνίζει περίπου δέκα τσιγάρα την ημέρα.

Η πρωταγωνίστρια του Celebrity Traitors εξέφρασε ακόμη την αντίθεσή της στα στερεότυπα που συνδέονται με τις μεγαλύτερες ηλικίες, δηλώνοντας ότι δεν της αρέσει η εικόνα της «ηλικιωμένης γυναίκας που φορά μόνο μπεζ ρούχα και άχαρα παπούτσια».

«Νομίζω ότι είναι διασκεδαστικό να ντύνεσαι με τρόπο που αναδεικνύει τη σιλουέτα σου. Είμαι πολύ τυχερή που δεν έχασα τη σιλουέτα μου, οπότε πιστεύω ότι μπορώ να φοράω ό,τι θέλω», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυτοπεποίθησης και της προσωπικής έκφρασης ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η Jerry Hall έχει εξίσου ξεκάθαρη άποψη και για τα μαλλιά της. Όπως δήλωσε, διαφωνεί κάθετα με την αντίληψη ότι οι γυναίκες πρέπει να κόβουν κοντά τα μαλλιά τους καθώς μεγαλώνουν.

Η Jerry Hall / AP

«Υπάρχει πάντα αυτή η ιδέα ότι όταν μεγαλώνεις πρέπει να κόψεις τα μαλλιά σου κοντά και να υιοθετήσεις αυτό το κοντό γκριζομπλέ χτένισμα. Νομίζω ότι είναι απαίσιο. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνεις, ό,τι κι αν λένε τα περιοδικά. Πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να μεγαλώνουμε και να δείχνουμε όμορφες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Hall άσκησε επίσης κριτική στην ολοένα αυξανόμενη τάση των αισθητικών επεμβάσεων στο Χόλιγουντ.

Jerry Hall At 70: “Life Is Quite Hard… You Should Have As Much Fun As You Can” https://t.co/MFabiIx0Zv

— British Vogue (@BritishVogue) June 12, 2026



«Κοιτάξτε τις φωτογραφίες από τα Όσκαρ. Κοιτάξτε τις γυναίκες! Δείχνουν τρομακτικές. Υποθέτω ότι κάποιες ίσως το χρειάζονται για την καριέρα τους, αλλά εγώ θα προτιμούσα να αποσυρθώ», σχολίασε.

Παρά τις αντισυμβατικές της απόψεις, η ίδια φρόντισε να αποδείξει ότι η φυσική προσέγγιση λειτουργεί για εκείνη, εντυπωσιάζοντας στη φωτογράφιση που συνόδευσε τη συνέντευξη.

Στα 68 της, όντας γιαγιά τριών εγγονιών, πόζαρε με κομψά σύνολα υψηλής ραπτικής, αναδεικνύοντας τη χαρακτηριστική της σιλουέτα και την αβίαστη αυτοπεποίθησή της.

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