Εύβοια: Συνελήφθη 64χρονος για φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών

Snapshot Συνελήφθη 64χρονος στην Εύβοια για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη χρήση αλωνιστικής μηχανής σε αγροτική έκταση.

Η σύλληψη έγινε μετά από έρευνα των ανακριτικών υπηρεσιών και εισαγγελική εντολή στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 11 Ιουνίου 2026 επιβλήθηκαν 414 πρόστιμα συνολικού ύψους 410.631 ευρώ και έγιναν 82 συλλήψεις για παρόμοια αδικήματα.

Η Πυροσβεστική διατηρεί αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη 64χρονος στην Εύβοια από τις αρμόδιες αρχές, με την κατηγορία ότι προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά ενώ χρησιμοποιούσε αλωνιστική μηχανή σε αγροτική έκταση στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εστία πυρκαγιάς από αμέλεια. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο στο αρχικό της στάδιο.

Μετά από έρευνα των ανακριτικών υπηρεσιών της Πυροσβεστικής για τα αίτια εκδήλωσης, ο 64χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 11 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 414 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 410.631 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις για συναφή αδικήματα.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι ανακριτικές της υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας σε άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας για τις πυρκαγιές.