Εύβοια: Συνελήφθη 64χρονος για φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο Νεοχώρι Χαλκίδας και τέθηκε υπό έλεγχο στο αρχικό στάδιο από την Πυροσβεστική

Εύβοια: Συνελήφθη 64χρονος για φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη 64χρονος στην Εύβοια για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη χρήση αλωνιστικής μηχανής σε αγροτική έκταση.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από έρευνα των ανακριτικών υπηρεσιών και εισαγγελική εντολή στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 11 Ιουνίου 2026 επιβλήθηκαν 414 πρόστιμα συνολικού ύψους 410.631 ευρώ και έγιναν 82 συλλήψεις για παρόμοια αδικήματα.
  • Η Πυροσβεστική διατηρεί αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.
Snapshot powered by AI

Συνελήφθη 64χρονος στην Εύβοια από τις αρμόδιες αρχές, με την κατηγορία ότι προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά ενώ χρησιμοποιούσε αλωνιστική μηχανή σε αγροτική έκταση στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εστία πυρκαγιάς από αμέλεια. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο στο αρχικό της στάδιο.

Μετά από έρευνα των ανακριτικών υπηρεσιών της Πυροσβεστικής για τα αίτια εκδήλωσης, ο 64χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 11 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 414 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 410.631 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις για συναφή αδικήματα.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι ανακριτικές της υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας σε άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας για τις πυρκαγιές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,06% - Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά

18:13LIFESTYLE

Το Σόι σου – νέο επεισόδιο: Η Λυδία γίνεται ίδια με τη Χαρούλα

18:06LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Ευρυδίκη για το πρόβλημα με την ακοή της: «Τρελαίνεσαι, δεν ήξερα αν μπορούσα να επανέλθω»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής

18:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλαζοπτώσεις και κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας - Πώς θα επηρεαστεί η Αττική

17:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έφτασε το «Ελ Νίνιο»: Τίθεται σε εφαρμογή το νέο σχέδιο του ΠΟΥ για τα ακραία φαινόμενα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Συνελήφθη 64χρονος για φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών

17:42ANNOUNCEMENTS

STEP INTO THE BLUE: Το BOMBAY SAPPHIRE® και η Βάσια Κωσταρά υποδέχτηκαν το ελληνικό καλοκαίρι με ένα blue hour party στο rooftop Bar 8 του Hotel Grande Bretagne

17:41LIFESTYLE

Η Jerry Hall αποκαλύπτει τα μυστικά της νεότητας στα 69 της: Ροζέ κρασί και όχι... μπότοξ

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Game 5 στο Telekom Center Athens: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις πόρτες στον κόσμο του!

17:27ANNOUNCEMENTS

Εκρηκτική πρεμιέρα για την παράσταση «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πολωνία: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα έμβρυα στον κήπο παθολόγου

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο - Θέλει να κάνει το Star Trek πραγματικότητα

17:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χωρίς Facebook, Messenger και Instagram όλος ο πλανήτης - Πού μπορεί να οφείλονται τα προβλήματα

17:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Κατρακυλούν οι τιμές στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στην εθνική οδό - Ποιοι οδηγοί επηρεάζονται

16:57LIFESTYLE

Αγνώριστη η διάσημη τραγουδίστρια Duffy: Σπάνια δημόσια εμφάνιση έπειτα από 16 χρόνια απουσίας

16:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της δεύτερης ημέρας - Οι ώρες και τα κανάλια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Ιράν: Στον «αέρα» η συμφωνία - Σκληρή απάντηση Τραμπ στις ιρανικές διαρροές

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Φαλάφελ: Το ανατολίτικο έδεσμα που αναβάθμισε το street food σε γαστρονομική εμπειρία - Η αμφιλεγόμενη καταγωγή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στην εθνική οδό - Ποιοι οδηγοί επηρεάζονται

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

16:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσαν» Facebook και Messenger - Προβλήματα και στο Instagram

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

17:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χωρίς Facebook, Messenger και Instagram όλος ο πλανήτης - Πού μπορεί να οφείλονται τα προβλήματα

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Game 5 στο Telekom Center Athens: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις πόρτες στον κόσμο του!

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

13:59LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Φωτιά» στο Παρίσι με τον Ντέιβιντ Γκέτα-Η εμφάνιση έκπληξη μπροστά σε 80.000 θεατές

17:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έφτασε το «Ελ Νίνιο»: Τίθεται σε εφαρμογή το νέο σχέδιο του ΠΟΥ για τα ακραία φαινόμενα

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

18:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλαζοπτώσεις και κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας - Πώς θα επηρεαστεί η Αττική

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Hράκλειο: Χτύπησε τον σύντροφο της και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλάζι σε 6 περιοχές

16:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Ιράν: Στον «αέρα» η συμφωνία - Σκληρή απάντηση Τραμπ στις ιρανικές διαρροές

16:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πού θα δείτε τα ματς της δεύτερης ημέρας - Οι ώρες και τα κανάλια

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Ανοιχτές οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι των 150 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ