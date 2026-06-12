STEP INTO THE BLUE: Το BOMBAY SAPPHIRE® και η Βάσια Κωσταρά υποδέχτηκαν το ελληνικό καλοκαίρι

STEP INTO THE BLUE: Το BOMBAY SAPPHIRE® και η Βάσια Κωσταρά υποδέχτηκαν το ελληνικό καλοκαίρι με ένα blue hour party στο rooftop Bar 8 του Hotel Grande Bretagne

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STEP INTO THE BLUE: Το BOMBAY SAPPHIRE® και η Βάσια Κωσταρά υποδέχτηκαν το ελληνικό καλοκαίρι
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Στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας με θέμα Step Into The Blue το premium gin BOMBAY SAPPHIRE® προσκάλεσε εκλεκτούς φίλους στο φετινό opening του Bar 8, του 360° rooftop μπαρ του εμβληματικού Hotel Grande Bretagne, στην καρδιά της καλοκαιρινής Αθήνας.

Κι εκεί, κατά τη διάρκεια ενός μαγευτικού blue hour, όταν ο ουρανός γίνεται ένα με το χαρακτηριστικό sapphire blue του BOMBAY SAPPHIRE, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να βυθιστούν με μια cocktail εμπειρία χωρίς προηγούμενο.

Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η διακεκριμένη σχεδιάστρια και επιχειρηματίας Βάσια Κωσταρά, η οποία υποδέχθηκε celebrities, influencers, εκπροσώπους των media και αγαπημένους φίλους, εντυπωσιακά ντυμένους σε όλες τις αποχρώσεις του μπλε, για να μοιραστούν μαζί χαλαρές cocktail στιγμές με θέα τον Λυκαβηττό, την Ακρόπολη και όλη την Αθήνα μέχρι τη θάλασσα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι απόλαυσαν premium και πρωτότυπες cocktail δημιουργίες με βάση το BOMBAY SAPPHIRE® Gin, τις οποίες συνόδευσαν με αλμυρές και γλυκές λιχουδιές από την κουζίνα του Hotel Grande Bretagne, με την υπογραφή του πολυβραβευμένου executive chef Αστέριου Κουστούδη. Τις εντυπώσεις έκλεψε το cocktail BOMBAY SPHERE, με Bombay Sapphire gin, Orange liquer και χυμό λεμόνι, το οποίο ολοκλήρωνε μία μεγάλη φυσαλίδα καπνού on the top -μια φωτογενής γαρνιτούρα, που ξαφνικά έσκαγε προς απόλαυση του Instagram.

Ανάμεσα σε όσους ήταν εκεί, ξεχώρισαν οι Έλενα Χριστοπούλου, Κέισι Μίζιου, Θεοπίστη Πουλιοτοπούλου, Κοσμάς Κουμιανός, Αντιγόνη Νεοφύτου, Ανέστης Ευαγγελόπουλος και Έβελυν Καζαντζόγλου, οι οποίοι μοιράστηκαν μοναδικές στιγμές σε ένα από τα πιο λαμπερά event της σεζόν.

Με φόντο την Ακρόπολη, τον αττικό ουρανό και την ακαταμάχητη ενέργεια της πόλης, όπως φαίνονται από το Bar 8 του Hotel Grande Bretagne, το BOMBAY SAPPHIRE® επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη θέση του ως το gin που εμπνέει αξέχαστες εμπειρίες, προσκαλώντας όλους να κάνουν το δικό τους βήμα στο μπλε.

Η καμπάνια «Step Into The Blue» του Bombay Sapphire premium gin είναι μια πρόσκληση να ζήσουμε την ομορφιά της στιγμής — εκεί όπου τα φίνα αρώματα των botanicals συναντούν τη διακριτική φρεσκάδα, αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα αυτού του λονδρέζικου gin και μετατρέποντας κάθε γουλιά σε μια premium, απολαυστική εμπειρία.

bombaysapphire.com

Σχετικά με το BOMBAY SAPPHIRE®

Βασισμένο σε μια συνταγή που χρονολογείται από το 1761, το BOMBAY SAPPHIRE παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό μείγμα από 10 επιλεγμένα στο χέρι βοτανικά, προερχόμενα από πιστοποιημένους, βιώσιμους προμηθευτές από όλο τον κόσμο. Η απόσταξη γίνεται στο Laverstoke Mill, στη νότια Αγγλία, και εκεί η χαρακτηριστική διαδικασία ατμοαπόσταξης που εφαρμόζουμε εξάγει απαλά τις φυσικές γεύσεις των βοτανικών, δημιουργώντας τη ζωντανή και ευέλικτη γεύση για την οποία είναι γνωστό το BOMBAY SAPPHIRE. Όταν άνοιξε τις πόρτες του το 2014, ο σχεδιασμός του αποστακτηρίου έλαβε την αξιολόγηση «Outstanding» από το BREEAM®, μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως περιβαλλοντικές αξιολογήσεις κτηρίων, και το 2023 έλαβε πιστοποίηση από το Wildlife Habitat Council, σε αναγνώριση των προσπαθειών μας να υποστηρίξουμε την τοπική άγρια ζωή και βιοποικιλότητα.

Φέτος, το BOMBAY SAPPHIRE φέρνει το εμβληματικό μπλε μπουκάλι του στο προσκήνιο με την κυκλοφορία της νέας του πλατφόρμας «Step Into The Blue». Η παγκόσμια καμπάνια καλεί το κοινό να βυθιστεί σε έναν όμορφο, μπλε κόσμο και γιορτάζει τον ρόλο της μάρκας στο να ζωντανεύει την ομορφιά της στιγμής.

Η μάρκα BOMBAY SAPPHIRE αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου της Bacardi Limited, με έδρα το Hamilton στις Βερμούδες, για περισσότερα από 25 χρόνια. Το Bacardi Limited αναφέρεται στην ομάδα εταιρειών Bacardi, συμπεριλαμβανομένης της Bacardi International Limited.

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