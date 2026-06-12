Καρυστιανού κατά ΔΣΑ για την αναβολή της εκδήλωσης: Φίμωση του διαλόγου με παλαιοκομματικά κριτήρια

Snapshot Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) ανακάλεσε την άδεια χρήσης της αίθουσάς του για την εκδήλωση «Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη» λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της.

Η ανάκληση της αίθουσας κρίθηκε από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ως φίμωση του δημόσιου διαλόγου με παλαιοκομματικά κριτήρια.

Η απόφαση του ΔΣΑ φέρεται να υπαγορεύτηκε μετά από παρεμβάσεις συμβούλων προσκείμενων σε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και υποστηρικτών του Α. Τσίπρα.

Το κόμμα καταγγέλλει αντιδημοκρατική και διακριτική μεταχείριση, επισημαίνοντας προηγούμενη παραχώρηση της αίθουσας για εκδηλώσεις άλλων πολιτικών φορέων.

Η εκδήλωση αναβάλλεται και όχι ακυρώνεται, με τον νέο χρόνο και τόπο διεξαγωγής να ανακοινώνονται σύντομα. Snapshot powered by AI

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση επικρίνοντας τον ΔΣΑ μετά την ανάκληση της χρήσης της αίθουσας του Συλλόγου λίγες μόλις ώρες πριν την προγραμματισμένη εκδήλωση με τίτλο «Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη». Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποστηρίζει ότι η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με πρακτική απαγόρευση ενός δημόσιου διαλόγου σχετικά με το κράτος δικαίου.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι ο ΔΣΑ, έπειτα από νυχτερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, «τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια» των δικηγόρων που διοργάνωναν την εκδήλωση. Παράλληλα, αφήνει σαφείς αιχμές για παρεμβάσεις συμβούλων προσκείμενων στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, αλλά και για «σύμφωνη γνώμη υποστηρικτών του Α. Τσίπρα». Στη συνέχεια αναφέρεται ότι «κατ’ αυτόν τον τρόπο, αντί της υπεράσπισης επήλθε η αποτροπή και η φίμωση του διαλόγου. Και ακόμη χειρότερα, καταγράφηκε μία σαφής αντιδημοκρατική διακριτική μεταχείριση με παλαιοκομματικά κριτήρια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγες ώρες πριν από την αποψινή εκδήλωση για τη Δικαιοσύνη με ομιλητές και συντονιστή τέσσερις έγκριτους δικηγόρους και χαιρετισμό της Προέδρου του Κινήματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», Μαρίας Καρυστιανού, η Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μετά από νυχτερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. δια περιφοράς, απαγόρευσε ουσιαστικά έναν ανοιχτό διάλογο για το Κράτος Δικαίου.

Tα μέλη του Δ.Σ. του ΔΣΑ τράβηξαν έτσι το χαλί κάτω από τα πόδια των συναδέλφων τους και διέψευσαν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που ήρθαν από μακριά για να παρακολουθήσουν τις ομιλίες, ανακαλώντας την άδεια για παραχώρηση της αίθουσας του Συλλόγου για την εκδήλωση με τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δικαιοσύνη».

Συγκεκριμένα, όπως ενημερωθήκαμε άτυπα και αναμένοντας βέβαια την έγγραφη εξήγηση του ΔΣΑ, μετά από παρεμβάσεις συμβούλων προσκείμενων στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, αλλά και τη σύμφωνη γνώμη υποστηρικτών του Α. Τσίπρα, το Δ.Σ. του ΔΣΑ πήρε πίσω την άδεια παραχώρησης της αίθουσάς του σε δικηγόρους, μέλη, στελέχη και φίλους της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», που θα μιλούσαν και θα συζητούσαν για τις αρχές του κράτους δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δηλαδή για θέματα αμιγώς νομικά, τα οποία ο ΔΣΑ έχει και δική του αυτοτελή υποχρέωση να υπερασπίζεται με βάση το άρθρο 90 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αντί της υπεράσπισης επήλθε η αποτροπή και η φίμωση του διαλόγου. Και ακόμη χειρότερα, καταγράφηκε μία σαφής αντιδημοκρατική διακριτική μεταχείριση με παλαιοκομματικά κριτήρια. Διότι παρά την απαγόρευση που επέβαλε σήμερα, ο ΔΣΑ στο παρελθόν έχει επανειλημμένα παραχωρήσει την αίθουσά του, και ορθώς, για εκδηλώσεις νομικού χαρακτήρα, που διοργάνωσαν ή στις οποίες συμμετείχαν κόμματα, ακόμη και με ομιλίες πολιτικών στελεχών τους.

Ο παρασκηνιακός πόλεμος εναντίον της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία» είναι λυσσαλέος, διότι το πολιτικό σύστημα κλυδωνίζεται και φαίνεται να κάνει τα πάντα ώστε οι φωνές που το απειλούν να σβήσουν και να φιμωθούν. Δεν θα τα καταφέρουν, διότι οι πολίτες συνειδητοποιούν τι συμβαίνει και το βασικότερο δεν ξεχνούν. Η εκδήλωση «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δικαιοσύνη» αναβάλλεται, αλλά δεν ακυρώνεται, διότι η αλήθεια δεν τιθασεύεται. Ο νέος χρόνος και τόπος διεξαγωγής της θα ανακοινωθούν προσεχώς»

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