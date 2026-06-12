Το Σόι σου – νέο επεισόδιο: Η Λυδία γίνεται ίδια με τη Χαρούλα

Η σαρωτική επιτυχία του ALPHA, Το σόι σου, έρχεται απόψε στις 21.00 με ένα

επεισόδιο… γεμάτο αστείες καταστάσεις και μπλεξίματα.

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μας βγαίνει αληθινός, ότι μεγαλώνοντας μοιάζουμε στους γονείς μας! Η Λυδία δεν περίμενε ποτέ ότι θα της συνέβαινε αυτό.

Μέχρι που οι κόρες της τη λένε παρεμβατική, ελεγκτική και στρατηγό — δηλαδή, ίδια και απαράλλαχτη η Χαρούλα! Κι έτσι, το οικογενειακό déjà vu γίνεται πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, η Χαρούλα πέφτει από τα σύννεφα όταν τα παιδιά της τής θυμίζουν ότι μεγάλωσαν σε καθεστώς οικογενειακής επιτήρησης.

Στο Κουκάκι και το Αιγάλεω στήνονται μέτωπα, ανοίγουν παλιά τεφτέρια κι οι κατηγορίες πέφτουν βροχή! Κι ενώ η φαγωμάρα χτυπάει κόκκινο και όλοι έχουν κάτι να πουν, μια αλήθεια αρχίζει σιγά-σιγά να ξεπροβάλλει, μήπως τελικά δεν είναι και τόσο κακό να μοιάζεις στους γονείς σου; Γιατί πίσω από τη γκρίνια, τον έλεγχο και τις «ανακρίσεις» κρύβεται μόνο η αγάπη.

Να σημειωθεί ότι το «Σόι σου» έχει πάρει ήδη το πράσινο φως για την επόμενη

σεζόν. Ο Γιάννης Δρακόπουλος το επιβεβαίωσε, μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα

της εκπομπής «Breakfast@Star». «Κάναμε πέντε χρόνια σερί το “Σόι” και υπήρξε

μια διακοπή πέντε ετών, η οποία δεν ήταν μικρή. Από την άλλη βέβαια, όλα αυτά

τα πέντε χρόνια οι επαναλήψεις δείξανε ότι ο κόσμος αυτή τη δουλειά την ήθελε»,

ανέφερε χαρακτηριστικά συνεχίζοντας: «Θα συνεχίσουμε και του χρόνου απ’ όσο

γνωρίζω».

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