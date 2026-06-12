Κοντά σε συμφωνία με Καμαρά ο Παναθηναϊκός

Πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της πρώτης του μεταγραφής για την νέα σεζόν είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τους «πράσινους» να έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Σαρλερούα για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά.

Ο 23χρονος παίκτης είχε απασχολήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού και στη χειμερινή μεταγραφική σεζόν, αλλά τότε ο Ράφα Μπενίτεθ έμοιαζε διστακτικός στο να ανάψει το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Αυτή την φορά τα πράγματα είναι πιο προχωρημένα και το «Τριφύλλι» έχει φτάσει ουσιαστικά σε συμφωνία με την Σαρλερουά, για ένα ποσό που προσεγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου περιμένουν και την τελική απόφαση του ποδοσφαιριστή, με τις πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή να είναι πολλές.