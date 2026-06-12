Θανατηφόρος καυγάς στη Χίο: Του προκάλεσε ρήξη σπλήνας μαχαιρώνοντας τον με μανία - Νεκρός 31χρονος

Snapshot Ένας 51χρονος συνελήφθη στη Χίο για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο δράστης τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι και σωματική βία έναν 31χρονο στην κοιλιακή χώρα μετά από διαπληκτισμό.

Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών που σχετίζεται με την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, 51χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης το βράδυ της Τετάρτης στην πόλη της Χίου, μετά από διαπληκτισμό που είχε με 31χρονο τον τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι και σωματική βία, στην κοιλιακή χώρα.

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση όμως δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματα του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών.

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