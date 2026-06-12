Hράκλειο: Χτύπησε τον σύντροφο της και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν μία 39χρονη γυναίκα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Hράκλειο: Χτύπησε τον σύντροφο της και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 39χρονη γυναίκα συνελήφθη στο Ηράκλειο για ενδοοικογενειακή βία μετά από επίθεση στον 54χρονο σύντροφό της.
  • Η σύλληψη έγινε αυτεπάγγελτα μετά από καταγγελία γειτόνων για φασαρία και φωνές στο σπίτι του ζευγαριού.
  • Το περιστατικό συνέβη μετά από έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο ατόμων.
  • Η γυναίκα φέρεται να γρονθοκόπησε τον σύντροφό της πριν την επέμβαση της Αστυνομίας.
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Επεισοδιακό ήταν το βράδυ της Πέμπτης (11/6) για ένα ζευγάρι ηλικίας 54 και 39 χρονών, στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από τους γείτονες του ζευγαριού για φασαρία στο σπίτι που διέμεναν. Οι φωνές ξεσήκωσαν την γειτονιά και τελικά κλήθηκε η Αστυνομία για να δώσει την λύση.

Η 39χρονη μετά από έντονη λογομαχία με τον 54χρονο σύντροφο της, φέρεται να τον γρονθοκόπησε με αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει στην σύλληψη της, αυτεπάγγελτα, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

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