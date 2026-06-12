Η ΚΑΕ Ολυμπιακός το… βιολί της: Νέες «ερυθρόλευκες» καταγγελίες κατά Γιαννακόπουλου

Η διοίκηση του Ολυμπιακού συνεχίζει τη γνωστή της τακτική, ζητώντας νέα τιμωρία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο επειδή τραγούδαγε «βάλτε μέσα την Τσαρούχα».

Newsbomb

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός το… βιολί της: Νέες «ερυθρόλευκες» καταγγελίες κατά Γιαννακόπουλου
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Για μία ακόμα φορά η ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεπέρασε τον ίδιο της τον εαυτό. Η διοίκηση της ομάδας δε σταματά τις καταγγελίες και δε χάνει καμία ευκαιρία να βρεθεί σε δικαστικές «διαμάχες». Ακόμα και όταν δεν υπάρχει λόγος.

Όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για μία ακόμα φορά η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» προχώρησε σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ζητώντας την τιμωρία του, επειδή τραγούδησε το ειρωνικό σύνθημα «Βάλτε μέσα την Τσαρούχα», σε Instagram Story.

Αναλυτικά οι «ερυθρόλευκες» καταγγελίες:

«Να επιβάλετε στον Δ. Γιαννακόπουλο απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα (1) έτος και χρηματικό πρόστιμο έως 100.000,00 €, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 74 παρ. 3.Γ.β. Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Κ.Ε.. Να επιβάλετε στην Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός χρηματικό πρόστιμο έως 100.000,00 €, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 74 παρ. 3.Γ.γ. Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Ε.Σ.Α.Κ.Ε.»

Μεταξύ άλλων αναφέρει η καταγγελία:

«Όπως προκύπτει από την πρώτη (1η ) κατά σειρά βιντεοσκοπημένη ανάρτηση που προσκομίζεται ενώπιόν Σας (ΣΧΕΤ. 4), κατά τη διάρκεια του αγώνα και με αφορμή την αποβολή του αθλητή της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός Kendrick Nunn με τη συμπλήρωση πέντε (5) συνολικά προσωπικών φάουλ, ο Δ. Γιαννακόπουλος προχώρησε στην ακόλουθη δημόσια τοποθέτηση, με την οποία κατηγορεί ευθέως τους διαιτητές για δήθεν αθέμιτη αποβολή του αθλητή Kendrick Nunn λόγω του καταλογισμού ενός τάχα ανύπαρκτουφάουλ - όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται ως "φάουλ φάντασμα" -, ενώ, περαιτέρω, καταφέρεται κατά του σχολιαστή της ΕΡΤ, επειδή παρέλειψε λανθασμένα, κατά τη γνώμη του, να σχολιάσει την απόφαση του διαιτητή. Προς πλήρη απόδειξη, παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της εν λόγω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης (story): "Θέση δεν παίρνετε για το αν ήταν φάουλ, όποια και εάν ήταν η άποψή σας, θέση δεν παίρνετε; Δεν παίρνετε ε; Είναι όλα με πέμπτο φάουλ φάντασμα. Φάντασμα. "»

«ο Δ. Γιαννακόπουλος επιτέθηκε, για δεύτερη διαδοχική φορά, εναντίον των διαιτητών για δήθεν αθέμιτες πρακτικές, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που υποδηλώνουν ιδιαίτερη απαξία ως προς το πρόσωπό τους, όπως "πετάξανε τον Ναν έξω με ανύπαρκτο πέμπτο φάουλ" Προς πλήρη απόδειξη, παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της εν λόγω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης (story): -4- "Σήμερα μέρα που είναι έχω υποσχεθεί να μην βρίσω … πετάξανε τον Ναν έξω με ανύπαρκτο πέμπτο φάουλ … και τώρα σου λένε ντέρμπι πάμε … τον πιο ακριβοπληρωμένο παίχτη του παρκέ έτσι … τον πετάνε έξω … "» «Προς πλήρη απόδειξη, παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της εν λόγω βιντεοσκοπημένης ανάρτησης (story): "Φαύλος κύκλος … φαύλος κύκλος … σε κλέβουνε, σε κλέβουνε, αντιδράς, σε τιμωρούνε, σε ξανακλέβουνε, αντιδράς, σε ξανατιμωρούνε … τι να πάνω να δω … θα ανέβω πάνω και θα μου ρίξουνε τριακόσια χρόνια μετά … τελευταία χρονιά του είναι … δώσε … δώσε … ότι αρπάξει ο κώλος μας …"» «Ο καταγγελλόμενος δεν δίστασε να αναπαράγει δημοσίως - ενώπιον των 647.000 και πλέον χρηστών που ακολουθούν τον διαδικτυακό λογαριασμό του - το ειρωνικό σύνθημα των οπαδών Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός "ΒΑΛΤΕ ΜΕΣΑ ΤΗΝ ΤΣΑΡΟΥΧΑ" που καταφέρεται εναντίον της διαιτητή κ. Τσαρούχα, η οποία, όπως προαναφέραμε, δεν ήταν μεταξύ των διαιτητών που διεύθυναν τον χθεσινό αγώνα (!).»

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