Ζάγκα για τιμές βενζίνης: «Το Πάσχα το προβλέπω... vegeterian»

Η πρόεδρος της ένωσης βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα μιλώντας στο Newsbomb.gr εκτίμησε ότι οι τιμές των καυσίμων δεν θα αποκλιμακωθούν στο προσεχές διάστημα και προέβλεψε Πάσχα... vegeterian.

Η κυρία Ζάγκα είπε ότι σήμερα στο πρατήριό της, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό οδικό άξονα της Αθήνας, η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στο 1,969 ευρώ το λίτρο, ενώ η αντίστοιχη του πετρελαίου κίνησης στο 1,909, αντίστοιχα.

Γιατί θα ανέβει η τιμή του diesel

Τόνισε ωστόσο, ότι η τιμή του diesel θα ανέβει τις επόμενες ημέρες, καθώς η συγκεκριμένη τιμή προέρχεται από «στοκαρισμένο» πετρέλαιο κι όχι από νέα αγορά, καθώς το επόμενο τιμολόγιο αγοράς από το διυλιστήριο θα είναι ακριβότερο.

Αναφορικά με το αν επίκειται να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις ο κλάδος των βενζινοπωλών, η κυρία Ζάγκα είπε ότι «ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε, αλλά μας πρόλαβαν τα ταξί. Είμαστε άνθρωποι με ενσυναίσθηση, αν κατεβαίναμε μαζί θα ήταν σαν να πηγαίναμε σε... πόλεμο». Τόνισε δε ότι οι βενζινοπώλες δεν σκοπεύουν να έρθουν σε ρήξη με την κοινωνία, καθώς, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θέλουμε δικαίωση στον αγώνα μας, θέλουμε η κυβέρνηση να μας καταλάβει, θέλουμε απλά να επιβιώσουμε».

Η κυρία Ζάγκα είπε ότι οι βενζινοπώλες πρόκειται να συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες για να αποφασίσουν την μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν.

Έρχεται... vegeterian Πάσχα

Τέλος, κληθείσα να κάνει μια πρόβλεψη για τις τιμές ενόψει Πάσχα, είπε ότι προβλέπει να είναι... vegeterian, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την ευχή να είναι καλύτερη η επόμενη μέρα και για τον κλάδο και γενικότερα για τον Έλληνα καταναλωτή.

