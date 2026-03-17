Καύσιμα: Πού είναι ακριβότερη η βενζίνη σήμερα - Προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις οι πρατηριούχοι

Η τιμή της βενζίνης συνεχίζει να παρουσιάζει ανοδική τάση και να προκαλεί δυσφορία στους ιδιοκτήτες οχημάτων, που βλέπουν το ρεζερβουάρ να αδειάζει ολοένα και συχνότερα.

Ιδιαίτερα για κάποιες ακριτικές περιοχές και νησιά, η κατάσταση είναι απελπιστική, καθώς κοντεύει να φτάσει τα 2 ευρώ το λίτρο και νομοτελειακά μέσα στις επόμενες ημέρες θα «σκαρφαλώσει» εκεί.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο και ακολουθούν ο νομός Λευκάδας με 1,96 ευρώ, και Ηρακλείου-Χανίων με 1,95 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια στιγμή οι πρατηριούχοι προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις καθώς υποστηρίζουν ότι τα λειτουργικά τους κόστη έχουν εκτοξευτεί και η τιμή που αγοράζουν δεν τους αφήνει περιθώριο κέρδους.

«Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα νησιά γιατί είναι ξεχωριστή περίπτωση λόγω του κόστους της μεταφοράς των καυσίμων» ανέφερε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι «οι αριθμοί αυτοί βγήκαν μετά από μελέτη που έκανε η αρμόδια υπηρεσία της ανεξάρτητης Αρχής και στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση αυτή με βάση όλα τα δεδομένα των τελευταίων μηνών».