Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

Δωρεάν θερινές προβολές για τους πελάτες της Enerwave σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Newsbomb

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night
ANNOUNCEMENTS
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Enerwave διοργανώνει τη δράση Cinema Night, προσφέροντας στους πελάτες της εντελώς δωρεάν προβολές θερινού κινηματογράφου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η δράση υλοποιείται με το μήνυμα «Η Enerwave σε πάει θερινό σινεμά» και εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών επιβράβευσης των πελατών της εταιρείας.

Η έναρξη της δράσης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε δύο σημεία: στο Cine Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα και στο Village Cinemas Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

enerwavecinema-nightphoto.jpg

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω του myEnerwave app, με την συμμετοχή να περιλαμβάνει δωρεάν εισιτήριο, ποπ κορν, αναψυκτικό και ένα συμβολικό δώρο κατά την είσοδο.

Για πρώτη φορά φέτος, η δράση επεκτείνεται και στο ευρύ κοινό μέσω διαγωνισμών στα επίσημα social media της εταιρείας, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε μη πελάτες

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Enerwave συνεχίζει τις ενέργειες που ενισχύουν τη σχέση της με το κοινό, επιβραβεύοντας έμπρακτα τους πελάτες που την έχουν εμπιστευτεί.

Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.enerwave.gr/el/blog/draseis/dorean-therino cinema- apo-tin-enerwave.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελονι υποδέχτηκε την Γιαπωνέζα Πρωθυπουργό και παραλίγο να την ρίξει κάτω - Το viral βίντεο

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Σαντάμ Χάφταρ στο υπουργείο Εξωτερικών

13:36ANNOUNCEMENTS

Χαρδαλιάς από το Περιστέρι: «Σε τροχιά υλοποίησης όλα τα κρίσιμα έργα υποδομών και πολιτισμού»

13:35ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο αρνητικό ρεκόρ στα νοσοκομειακά φάρμακα - Δομική κρίση «βλέπουν» ΣΦΕΕ και PIF

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,2R στις Φιλιππίνες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κάτοικοι μικρής πόλης βρίσκονται αντιμέτωποι με «την χειρότερη επιδημία ποντικών στην ιστορία» εδώ και μήνες

13:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος Αλβανός καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

13:09WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο θαύμα στην Ιστορία: Έπεσε από 10 χλμ. ύψος χωρίς αλεξίπτωτο και επέζησε

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Στην πολυαναμενόμενη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ άφησε τα δύσκολα για αργότερα

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης απάντησε στον Πλακιά μετά την αιχμηρή ανάρτησή του για «ξυλόλιο» και ΕΟΔΑΣΑΑΜ - «Δεν ισχύει»

13:01ANNOUNCEMENTS

Τελευταία εβδομάδα για αιτήσεις στο πρόγραμμα υποτροφιών AKTOR4TheFuture

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή ελληνικής ομάδας: Δυο νεκρές μαθήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Αλωνίζει η τουρκική μαφία στην Ελλάδα - 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες σε 4 χρόνια

12:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηandelsblatt: Έτσι σκοπεύει η Ελλάδα να αποφύγει νέα «παγίδα χρέους» - Η στρατηγική Πιερρακάκη

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους και κατέκτησαν ρεκόρ Guinness

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να μην περάσει άμεσα στην αντλία

12:16LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Με μάσκα γάτας και διάφανο φόρεμα στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ - Η νέα της εμφάνιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή ελληνικής ομάδας: Δυο νεκρές μαθήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Πώς οι φλόγες κατέκαψαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιχείρηση ανταλλακτικών

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία των αδελφών που απανθρακώθηκαν στην Κόνιτσα - Ζούσαν από το 1996 σε κοντέινερ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης απάντησε στον Πλακιά μετά την αιχμηρή ανάρτησή του για «ξυλόλιο» και ΕΟΔΑΣΑΑΜ - «Δεν ισχύει»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ο τραγικός λόγος που δεν θα δημοσιευτεί ποτέ ξανά φωτογραφία του

13:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη

13:09WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο θαύμα στην Ιστορία: Έπεσε από 10 χλμ. ύψος χωρίς αλεξίπτωτο και επέζησε

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,2R στις Φιλιππίνες

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα: Γεννήθηκε με 2% πιθανότητες επιβίωσης, στέφθηκε βασίλισσα χορού και σκοτώθηκε στον δρόμο για την πρώτη δουλειά

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Αλωνίζει η τουρκική μαφία στην Ελλάδα - 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες σε 4 χρόνια

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Στην πολυαναμενόμενη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ άφησε τα δύσκολα για αργότερα

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος Αλβανός καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ