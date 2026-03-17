Ρέθυμνο: Έλειπαν πάνω από 7.400 ζώα που είχαν δηλωθεί - Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την πάταξη της ζωοκλοπής και των αγροζημιών, έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, όπου κατά τη διάρκεια ελέγχου σε ποιμνιοστάσια του Δήμου Μυλοποτάμου, ήρθε στο φως μια εντυπωσιακή υπόθεση «εικονικών» κοπαδιών.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανδρών (29, 30, 55 ετών) αφού διαπιστώθηκε πως 7.427 αιγοπρόβατα που είχαν δηλώσει σε επίσημες δηλώσεις τους, έλειπαν.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

