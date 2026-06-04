Σπαρακτική αγκαλιά θανάτου: Ζευγάρι απανθρακώθηκε στην τουαλέτα του ξενώνα που κάηκε στο Δελχί

Βρέθηκαν αγκαλιασμένοι στην κλειδωμένη τουαλέτα σε μία προσπάθεια να μείνουν ζωντανοί μέχρι να φτάσει βοήθεια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σπαρακτική αγκαλιά θανάτου: Ζευγάρι απανθρακώθηκε στην τουαλέτα του ξενώνα που κάηκε στο Δελχί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια φωτιά σε ξενώνα στο Νέο Δελχί προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ξένοι υπήκοοι.
  • Ένα ζευγάρι βρέθηκε απανθρακωμένο αγκαλιασμένο μέσα σε κλειδωμένη τουαλέτα στον πρώτο όροφο του ξενώνα, πιθανόν κλειδωμένο εκεί για ασφάλεια.
  • Οι περισσότεροι ένοικοι του ξενώνα ήταν ασθενείς ή συγγενείς τους που είχαν ταξιδέψει στο Δελχί για ιατρική περίθαλψη.
  • Οι ιδιοκτήτες του ξενώνα συνελήφθησαν και διεξάγονται έρευνες για πιθανές παραβιάσεις κανόνων πυρασφάλειας και οικοδομικών κανονισμών.
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Μία τραγική εικόνα αντίκρυσαν πυροσβέστες που πάλευαν με τις φλόγες σε μεγάλη πυρκαγιά σε ξενώνα στο Νέο Δελχί, χθες Τετάρτη.

Μέσα σε μια κλειδωμένη τουαλέτα στον πρώτο όροφο, βρήκαν ένα ζευγάρι που φαινόταν να έχει περάσει τις τελευταίες του στιγμές μαζί αγκαλιασμένο, περιμένοντας μια διάσωση που δεν έγινε ποτέ.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά στον ξενώνα, ανάμεσά τους αρκετοί ξένοι υπήκοοι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα καθόταν στην τουαλέτα. Δίπλα της καθόταν ένας άντρας σε μια καρέκλα, φαινομενικά κρατώντας την σε μια αγκαλιά.

«Υποψιαζόμαστε ότι κλειδώθηκαν μέσα ελπίζοντας ότι θα ήταν ασφαλείς εκεί», δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης, όπως αναφέρουν οι Hindustan Times.

Οι ταυτότητές τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Αλλά οι τελευταίες τους στιγμές έχουν αναδειχθεί ως μια από τις πιο σπαρακτικές ιστορίες από τη φονική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, οι περισσότεροι επισκέπτες που έμεναν στο κατάλυμα δεν ήταν τουρίστες. Πολλοί είχαν ταξιδέψει στο Δελχί για ιατρική περίθαλψη σε κοντινό ιδιωτικό νοσοκομείο. Κάποιοι ήταν και οι ίδιοι ασθενείς. Άλλοι ήταν συγγενείς που είχαν έρθει για να φροντίσουν αγαπημένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια δύσκολων μαχών με ασθένειες. Το ζευγάρι που βρέθηκε στην τουαλέτα μπορεί να ήταν ένα τέτοιο ζευγάρι.

Η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε το ζευγάρι των ιδιοκτητών, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων πυρασφάλειας και των οικοδομικών κανονισμών.

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