Έκλεψαν 60 ζώα από ποιμνιοστάσιο στο Λασίθι αλλά τους έπιασαν στο Ηράκλειο

Ένας 16χρονος και ένας 24χρονος συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης (14/1) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος που κατηγορούνται για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Επιπλέον συνελήφθη 47χρονη ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την καταγγελία 56χρονου, οι δύο συλληφθέντες την Κυριακή (11/1) αφαίρεσαν από ποιμνιοστάσιο που διατηρεί σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, εξήντα ζώα με τη χρήση Ι.Χ.Φ αυτοκινήτου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

