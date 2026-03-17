Τηλεθέαση: Οι αληθινοί πρωταγωνιστές της βραδινής ζώνης

Μία κίνηση-ματ του ALPHA, στη βραδινή ζώνη, φαίνεται ότι ξαναμοιράζει την τράπουλα στην τηλεθέαση και δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια στον ανταγωνισμό. Η σειρά, «Μπαμπά σ’αγαπώ», πλέον προβάλλεται από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 21.00, με το κοινό να μην χάνει επεισόδιο.

Έτσι, χθες Δευτέρα, η κωμωδία κράτησε παρέα στο 19,5% του συνόλου και στο 20,3% του δυναμικού κοινού τερματίζοντας στην πρώτη θέση. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, κατέγραψε 18,2% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό. Το σίριαλ «Porto Leone», που ολοκλήρωσε τη βραδιά μυθοπλασίας του ALPHA, έκανε 14,6% στο σύνολο και 9,7% στους τηλεθεατές 18-54.

Ενδιαφέρον έχουν και τα νούμερα του «MasterChef», στο STAR, που κρατά ένα μεγάλο μερίδιο από το δυναμικό κοινό. Χθες, ο διαγωνισμός μαγειρικής σημείωσε 11,2% στο σύνολο και 16,9% στους τηλεθεατές 18-54. Στο μέτωπο του MEGA, η κωμωδία «Έχω παιδιά» έκανε 8,5% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» άγγιξε 14,9% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό. Η παραγωγή «Η Γη της ελιάς», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 14,8% και 8,6% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» έκανε 13,8% στο σύνολο και 7,8% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, το ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17Ν» έκανε 8,2% και 7,7% αντίστοιχα. Το «Survivor», που πήρε τη σκυτάλη, κράτησε το 13,9% του συνόλου και το 11,8% του δυναμικού κοινού.