«Αρχελών»: Πώς η χελώνα καρέτα – καρέτα αναδεικνύει ένα νέο πρόσωπο του τουρισμού στην Κρήτη

Η Κρήτη επενδύει στον οικοτουρισμό με «πρεσβευτή» τη χελώνα καρέτα – καρέτα

Newsbomb

«Αρχελών»: Πώς η χελώνα καρέτα – καρέτα αναδεικνύει ένα νέο πρόσωπο του τουρισμού στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
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Στην Κρήτη, αποδείχτηκε περίτρανα για ακόμη μία φορά ότι μία βραδινή βόλτα σε παραλία να μετατραπεί σε αυθεντική τουριστική εμπειρία και ταυτόχρονα σε μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Μέσα από το πρόγραμμα Sea Turtle Beach Walk του «Αρχελών», επισκέπτες από όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη θαλάσσια χελώνα καρέτα – καρέτα, συμμετέχοντας σε δράση που συνδέει τον τουρισμό με την προστασία της φύσης.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε σημαντικές παραλίες ωοτοκίας του νησιού, στα Χανιά, το Ρέθυμνο κι από εφέτος στην περιοχή του Καλαμακίου στη Μεσαρά, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να περπατήσουν στις παραλίες όπου κάθε χρόνο εκατοντάδες χελώνες επιστρέφουν για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Πρόκειται για μία εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα τουριστικά προϊόντα. Δεν αφορά απλώς την παρατήρηση ενός φυσικού φαινομένου, αλλά τη γνωριμία με έναν ολόκληρο κύκλο ζωής που εξελίσσεται αθόρυβα στις ακτές της Κρήτης εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται από τους εθελοντές και τους επιστήμονες του «Αρζελών» για τη βιολογία της καρέτα – καρέτα, τις συνθήκες που απαιτούνται για την επιβίωση, αλλά και τις απειλές που αντιμετωπίζει από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα και συνολικά στη Μεσόγειο. Οι παραλίες του Ρεθύμνου, των Χανίων και της Μεσαράς φιλοξενούν κάθε χρόνο εκατοντάδες φωλιές, γεγονός που καθιστά το νησί κρίσιμο κρίκο στην προστασία του είδους.

Οι φωλιές προστατεύονται, παρακολουθούνται και καταγράφονται συστηματικά, ενώ κάθε καλοκαίρι δεκάδες εθελοντές από διάφορες χώρες συμμετέχουν στις δράσεις πεδίου.

Οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στις 08:00 και στις 19:00, έχουν διάρκεια περίπου 45 λεπτών και απευθύνονται σε οικογένειες και επισκέπτες άνω των 4 ετών. Προσφέρονται τόσο στα ελληνικά, όσο και τα αγγλικά και υλοποιούνται από εκπαιδευμένους εθελοντές και ερευνητές.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν ίχνη χελωνών στην άμμο και προστατευμένες φωλιές, να ενημερωθούν για τον κύκλο ζωής της καρέτα – καρέτα, να γνωρίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το είδος και να κατανοήσουν τη σημασία των δράσεων προστασίας που εφαρμόζονται στις παραλίες ωοτοκίας της Κρήτης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα λειτουργεί και ως «εργαλείο» ευαισθητοποίησης για τις πιέσεις που δέχονται οι παράκτιες περιοχές. Ο τεχνητός φωτισμός, η έντονη ανθρώπινη παρουσία κατά τις νυχτερινές ώρες, η διάβρωση των ακτών και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την επιβίωση του είδους.

Οι ξεναγήσεις παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε διεθνές ιαπωνικό σεμινάριο για τον βιώσιμο τουρισμό ως παράδειγμα καλής πρακτικής που συνδέει την προστασία της φύσης με την τουριστική εμπειρία.

Παράλληλα, οκτώ ξενοδοχεία της Βόρειας Κρήτης πιστοποιήθηκαν πρόσφατα ως turtle–friendly από το TUI Care Foundation, σε συνεργασία με τον «Αρχελών», αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες προστασίας των παραλιών ωοτοκίας.

Η συμμετοχή στο Sea Turtle Beach Walk πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κράτησης και δωρεάς, ύψους 50 ευρώ για δύο ενήλικες και έως 4 παιδιά. Τα έσοδα υποστηρίζουν άμεσα το έργο προστασίας του «Αρχελών» στις παραλίες ωοτοκίας της Κρήτης.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να γεφυρώσει δύο ανάγκες που συχνά θεωρούνται αντικρουόμενες: Την τουριστική ανάπτυξη και την προστασία της φύσης. Από τη μία πλευρά, προσφέρει μία αυθεντική εμπειρία στους επισκέπτες και από την άλλη, ενισχύει τη διατήρηση ενός από τα σημαντικότερα προστατευόμενα είδη της Μεσογείου.

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