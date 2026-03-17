Ακυρώνονται τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας
Η Formula 1 επιβεβαίωσε επίσημα ότι τα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία δεν θα πραγματοποιηθούν το 2026, εξαιτίας της έντασης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη με το Ιράν.
Η απόφαση λήφθηκε για λόγους ασφάλειας αλλά και λόγω των σοβαρών δυσκολιών που δημιουργούνται στην οργάνωση των αγώνων.
11:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί
11:26 ∙ WHAT THE FACT
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την αόρατη «γλώσσα των αρωμάτων» των φυτών
11:14 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Μαρία Σάκκαρη: Απ’ ευθείας στον δεύτερο γύρο του Miami Open
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ακυρώνονται τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας
20:48 ∙ LIFESTYLE