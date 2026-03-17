Χριστίνα Σάλτη: Θετική σε αλκοτέστ η τραγουδίστρια - Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

Χωρίς δίπλωμα οδήγησης φαίνεται να έμεινε η Χριστίνα Σάλτη, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, σε μπλόκο της Τροχαίας, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso».

Στη γνωστή τραγουδίστρια επιβλήθηκε πρόστιμο, ενώ της αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες. Μεταξύ άλλων, απομακρύνθηκε και το όχημά της από το σημείο με γερανό, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις.

«Ευχαριστώ την Τροχαία»

Η ίδια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο – εμφανώς αστειευόμενη – «ευχαριστούσε» την Τροχαία που δήθεν της επέτρεψε να επιστρέψει στο σπίτι επειδή την αναγνώρισαν.

«Μπορείτε να γυρίσετε σπίτι σας, έχουμε μεγαλώσει μαζί σας!», σημείωσε με χιούμορ, πως της είπαν.

Προφανώς, η Χριστίνα Σάλτη διακωμώδησε το περιστατικό μέσα από το βίντεο, με κάποιους χρήστες να στηρίζουν αυτή τη στάση και να αντιμετωπίζουν με χαλαρότητα την αντίδρασή της.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια, καθώς πολλοί θεώρησαν πως δεν ενδείκνυται να γίνεται χιούμορ γύρω από ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί.

