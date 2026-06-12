Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατ. ευρώ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
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  • Περισσότερα από 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» με δημόσια δαπάνη άνω των 21,5 εκατ. ευρώ.
  • Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων ξεπερνά πλέον τις 146.000.
  • Το πρόγραμμα επιτρέπει την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και θερμοσίφωνα με ενεργειακά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και να επιλέγουν εξοπλισμό από επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.
  • Η καταληκτική ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών της 4ης απόφασης υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026.
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Περισσότεροι από 6.000 νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», σύμφωνα με τον 4ο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ:

Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Με τη νέα απόφαση υπαγωγής, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τις 146.000.

Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην 4η απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για τους ωφελούμενους

  • Τηλ.: 213 151 3753, 213 151 3101
  • Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00
  • Email: allazothermansi.thermosifona@prv.ypeka.gr

Για τους προμηθευτές

  • Τηλ.: 213 151 3075, 213 151 3355
  • Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00
  • Email: allazothermansi.thermosifona.suppliers@prv.ypeka.gr

Περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στην πλατφόρμα του προγράμματος είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/.

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