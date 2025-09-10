Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη: «Η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο, είναι μία δύσκολη περίοδος»

Για την δύσκολη περίοδο που βιώνει έπειτα από την διάγνωση της μητέρας της με καρκίνο, μίλησε σε συνέντευξή της η Χριστίνα Σάλτη.

Όπως αποκάλυψε στο «ΟΚ!» η γνωστή τραγουδίστρια, η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο το 2023 και το φετινό καλοκαίρι η υγεία της παρουσίασε επιδείνωση.

«Ήταν και συνεχίζει να είναι μια δύσκολη περίοδος. Μπαινοβγαίνουμε στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας της μητέρας μου. Τον Μάιο του 2023 ήρθε η μεγάλη επιτυχία με την “Παράλληλη Αγάπη” και τον Ιούλιο η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Από τη χαρά στη λύπη. Δύο χρόνια και δύο μήνες τώρα το παλεύει και το παλεύουμε. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πιο δύσκολο γιατί υπήρξε επιδείνωση», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

«Από την πρώτη στιγμή, τη διάγνωση, το πρώτο χειρουργείο, τις χημειοθεραπείες, είμαστε μαζί. Το έχουμε ζήσει όλο μαζί με τη μητέρα μου. Έχει καλή ψυχολογία και το αντιμετωπίζει με χιούμορ και χαμόγελο. Πιστεύουμε πως θα το ξεπεράσει. Ακόμα και τώρα, που είναι πιο δύσκολα, δεν έχει πάψει να αισιοδοξεί. Και ενώ έχει τον πόνο της, τη νοιάζει πώς νιώθουμε εμείς. Μου λέει κάθε φορά που έχουμε πρόταση για live “πες ναι”, εγώ συνεχίζω τη δουλειά μου κανονικά – το πηγαίνω μέρα με τη μέρα – και εκείνη χαίρεται που τραγουδάω», πρόσθεσε η Χριστίνα Σάλτη.

Διαβάστε επίσης