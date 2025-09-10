Μαρία Κορινθίου: «Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα», είπε για τον σύντροφό της

Η Μαρία Κορινθίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK! αναφέρθηκε στη νέα της σχέση με τον Γιώργο Καραθανάση και την απόφασή της να αποκαλύψει στα media τις εξελίξεις της προσωπικής της ζωής.

Η ηθοποιός παραδέχεται πως είναι ερωτευμένη, καθώς βρέθηκε σε μια νέα σχέση την οποία και δεν περίμενε ότι θα προχωρούσε τόσο γρήγορα.

Δεν ήθελες να κρατήσεις τη νέα σου σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας;

Φυσικά, αλλά δεν θέλω και να κρύβομαι. Την προστατεύω 100%, απλά θέτω τα όριά μου. Είχε ήδη μαθευτεί στον κύκλο όπου κινούμαι. Ερωτήθηκα και θέλησα όμορφα, απλά και με σεβασμό να οριοθετηθώ, στηρίζοντας την επιλογή μου, την καινούρια μου σχέση κι αυτό που έχω με τον Γιώργο.

Ήσουν έτοιμη να ερωτευτείς ξανά;

Δεν αναζητούσα μια νέα σχέση. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα. (Χαμογελάει).

Τι σε γοήτευσε σε εκείνον;

Πολλά, η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άντρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου, πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα σε όλα αυτά.