Γιώτα Τσιμπρικίδου: Διαβάζω πικρόχολα σχόλια για γυναίκες που γίνονται μαμάδες σε μεγαλύτερη ηλικία

Η εξομολόγηση της ραδιοφωνικής παραγωγού για την εγκυμοσύνη της και τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για γυναίκες που κάνουν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Διαβάζω πικρόχολα σχόλια για γυναίκες που γίνονται μαμάδες σε μεγαλύτερη ηλικία

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου

LIFESTYLE
Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Γιώτα Τσιμπρικίδου, αφού σε λίγους μήνες περιμένει να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Άγγελο Ανδριανό.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, η ραδιοφωνική παραγωγός δήλωσε ευλογημένη για αυτό που της συμβαίνει.

«Αλήθεια είναι ότι διανύω μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου. Νιώθω πολύ ευλογημένη. Έχω και την αγωνία μου γιατί όλες οι γυναίκες όταν είμαστε σε ενδιαφέρουσα περιμένουμε να κάνουμε την Β’ επιπέδου. Τελειώνω τώρα τον 5ο μήνα κύησης και είναι τώρα που πρέπει να κάνουμε αυτή τη δεύτερη πολύ σημαντική εξέταση», δήλωσε αρχικά η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

«Μετά θα είμαι πιο χαλαρή να μοιραστώ και περισσότερα πράγματα…Περιμένω κοριτσάκι. Επειδή πάλεψα πολύ και δεν ήταν όλα πολύ εύκολα, όταν με πήραν να μου πουν ότι είναι όλα καλά και έρχεται ένα υγιές παιδάκι, μου είπαν και το φύλο…» πρόσθεσε η ραδιοφωνική παραγωγός.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Γιώτα Τσιμπρικίδου αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς, όπως και πολλές άλλες γυναίκες, επειδή αποφασίζουν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Με αγχώνει πολύ το κομμάτι της μητρότητας, Πολύ… Υπάρχει γυναίκα που να μην αγχώνεται;… Πολλές φορές διαβάζω στο διαδίκτυο και στα social πικρόχολα σχόλια και για μένα, και για άλλες γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν μανούλες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι γυναίκες χρειάζονται σεβασμό γιατί το τι περνάει το σώμα και η ψυχή τους για να τα καταφέρουν, το ξέρουν μόνο εκείνες. Και όσο κι αν λέμε ότι το καταλαβαίνουμε, αν δε το ζήσεις, δε το καταλαβαίνεις» δήλωσε η ραδιοφωνική παραγωγός.

