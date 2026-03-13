Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης του Σχολείου Εφέδρων Αξιωματικών Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων, στην έδρα της Σχολής Πολέμου του Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) στη Θεσσαλονίκη. Το σχολείο διεξήχθη από 08 έως 13 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο μετεκπαίδευσης εφεδρείας, με τη συμμετοχή 50 Εφέδρων Αξιωματικών, με σκοπό την εκπαίδευση στη Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τακτικών επιχειρήσεων. Στην τελετή παρέστησαν, ο Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνος, o Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / Διοικητής EU – OHQ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας/ NRDC-GR (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ο Διοικητής της Μεραρχίας Υποστηρίξεως (ΜΕΡΥΠ) «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Υποστράτηγος Δημήτριος Τσελεκίδης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιστράτευσης Εθνοφυλακής (ΔΕΠΕΘ) του ΓΕΣ, Ταξίαρχος Γρηγόριος Ζαχαρόπουλος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιποί προσκεκλημένοι.

