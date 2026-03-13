Ιράν: Επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια της Ινδίας να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Πετρελαιοφόρα και πλοία παρατάσσονται στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνεται από το Khor Fakkan, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026

Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου αερίου (LPG) υπό ινδική σημαία να διαπλεύσουν το Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν τέσσερις πηγές με άμεση γνώση του θέματος, κάνοντας λόγο για μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση της κρίσης που έχει προκληθεί με το υγραέριο που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα στη χώρα.

Επίσης ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο αφού διέπλευσε το Στενά του Ορμούζ περίπου την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με δύο πηγές και τα δεδομένα της εταιρείας Loyd’s List Intelligence.

Ψαράδες εργάζονται μπροστά σε πετρελαιοφόρα νότια των Στενών του Ορμούζ στα ανοιχτά της πόλης Ρας Αλ Χαϊμά στα ΗΑΕ AP

Στα 103,14 δολάρια έκλεισε η τιμή του πετρελαίου μπρεντ



Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας εκτοξεύτηκε κατά 42% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ως αποτέλεσμα του οποίου μειώθηκαν κατακόρυφα οι παραδόσεις υδρογονανθράκων από τις χώρες του Κόλπου.

Από τα 72,48 δολάρια που ήταν η τιμή ανά βαρέλι στις 27 Φεβρουαρίου, σήμερα το μπρεντ έκλεισε στα 103,14 δολάρια. Η τιμή του δηλαδή αυξήθηκε κατά 42% μέσα σε 15 ημέρες και 11% μόνο την τελευταία εβδομάδα.

Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 98,71 δολάρια, με αύξηση 47% από τις αρχές του πολέμου.

